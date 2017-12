Ez már a földi pokol: tombol a munkaerőhiány Magyarországon

Egyre kevésbé találnak dolgozókat a cégek, ami már igen jelentősen korlátozza a termelés növekedését. Ezt támasztják alá a friss adatok is: a Központi Statisztikai Hivatal 53 600 üres álláshelyről számolt be július és szeptember között a versenyszférában,

A teljes nemzetgazdaságban 73 700 dolgozóra lenne szükség azonnal, és ez az adat két év után végre újra pontosabb képet fest a munkaerőhiány állapotáról, hiszen a költségvetési szférából ennyi ideig nem érkeztek friss számok (így jobb híján a hivatal az utolsó elérhető számot vette figyelembe az időszakban). A harmadik negyedévben, vagyis az utolsó elérhető adatot.Ugyan a KSH adatai azt mutatják, hogy 53 600 üres álláshely van a versenyszférában, a valós szám ennél magasabb lehet. Szakmai szervezetek úgy vélik, hogy valójában könnyedén felszívna legalább 100 ezer képzett dolgozót a hazai munkaerőpiac, de az sem kizárt, hogy ez a szám immár közelebb van a 200 ezerhez. Ez azért van így, mert a KSH csak azokról az álláshelyekről tud, ahol a munkaadó jelzi felvételi szándékát, ez azonban sok esetben nem valósul meg. Mostanra tehát már nincs olyan ágazat, ahol ne hiányoznának a képzett munkavállalók.A történelmi csúcsra emelkedő munkaerőhiány nem meglepő annak tükrében, hogy a vállalati felmérések szerint a növekedésüknek immár legfontosabb akadálya az, hogy nem találnak dolgozókat. Az idei negyedik negyedévben ugyanis soha nem látott magasságba emelkedett a munkaerőhiánnyal küzdő cégek aránya.Az Eurostat felmérése szerint az építőiparban tízből hat cég a munkaerőhiányt jelölte meg, mint a termelést korlátozó legfontosabb tényezőt, egy évvel korábban még csak 40 százalék körül mozgott a mutató. A harmadik negyedévben a KSH most kiadott adatai szerint 3400-an hiányoztak a szektorból.

A megkérdezett feldolgozóipari vállalatok 80 százaléka gondolja gátnak a munkaerőhiányt, vagyis szinte minden feldolgozóipari cég küzd ezzel valamilyen formában.

Egyre több munkavállaló hiányzik a kereskedelemből, a szállítás-raktározásból, vagy éppen a közigazgatásból.

Ugyanakkor a területi problémák továbbra is meghatározóak.

Miközben az ország középső és nyugati megyéiben már nemcsak a szakképzettekből, hanem az egyszerűbb munkát végzőkből is hiány van, a potenciális tartalék zöme ettől jelentős földrajzi távolságra található

Itt a megoldás! A munkaerőhiány enyhítésére tett javaslatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is. Az MKIK Portfolio A munkaerőhiány enyhítésére tett javaslatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is. Az MKIK Portfolio által ismertetett anyaga szerint a munkaerőhiányos helyzet rövid távon leginkább úgy javítható, ha az állami szektorban és a közfoglalkoztatásban dolgozókat képzésekkel átterelik az elsődleges munkaerőpiacra. A belső utánpótlás a közigazgatásban dolgozókból, a közmunkások és a mikrovállalkozások köréből származhat, ahol szektoronként 100-200 ezer fős tartalék rejlik - olvasható az MKIK anyagában. Szerintük konkrét munkaerőigényekre épülő államilag támogatott foglalkoztatási és képzési programokat kell indítani. Ezek a javaslatok sokkal előremutatóbbak, mint azok az ötletek , amelyek szerint a gimnáziumokból kellene a gyengébb képzést nyújtó szakiskolák felé terelni a diákokat, hogy azok aztán gyorsan a munkaerőpiacra kerülhessenek.

Az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy a cégek is elkezdtek alkalmazkodni a munkaerőhiányhoz, mégpedig részben azzal, hogyErre utal az is, hogy egyre több közfoglalkoztatott képes elhelyezkedni az elsődlegese munkaerőpiacon, ugyanakkor világos, hogy döntő részük nem foglalkoztatható a vállalati szférában képzés nélkül.A munkaerőhiány megoldására fontos lenne a munkaerő-tartalék mobilizálása, ami egyébként zajlik is. A foglalkoztatás ugyanis folyamatosan emelkedik a magyar gazdaságban, ami azt mutatja, hogy miközben a cégek folyamatos munkaerőhiányról jelentenek, aközben mégis találnak még a munkaerőpiacon szabad kapacitást. Persze ez nem azt jelenti, hogy a munkaerőigény kielégítése kompromisszumoktól mentes, vagy tökéletes lenne.Első pillantásra nem is csoda, hogy találnak még munkaerőt a vállalatok, hiszen a különböző munkaerőpiaci státuszokból számolt munkaerő-tartalék 550-600 ezer főt tesz ki. Ebben azonban benne van a 200 ezer munkanélküli (akiknek a fele több mint egy éve keres állást, így nagyon kétséges a foglalkoztathatóságuk), a csaknem ugyanennyi közfoglalkoztatott, valamint az a több mint 100 ezer ember, aki nem keres munkát.A potenciális munkaerő-tartaléknak számítók közül - ideértve a közfoglalkoztatottakat is - a kedvezőbb ismérvekkel (szakképzettséggel való rendelkezés, korábbi munkatapasztalat, vonzáscentrum-közeli lakóhely stb.) rendelkezők tudtak nagyobb eséllyel munkát találni az elsődleges munkaerőpiacon a KSH korábbi kutatása szerint. Ennek megfelelően romlott a munkaerő-tartalékba tartozók iskolai végzettség szerinti összetétele.Ennek ellenére az biztató, hogy 2016-ban a tartalékon belül 86 ezren voltak azok, akik 10 évnél nem régebbi szakképesítéssel rendelkeztek, ebből közel 26 ezren ipari, építőipari típusúval. A 10 évnél régebben képesítést szerzettek száma meghaladta a 230 ezret.- mutat rá a hivatal. Az országon belüli mobilitás legfőbb akadálya, hogy a fejlettebb régiókban elérhető magasabb bér nem áll arányban a lakhatási költségekben jelentkező többletkiadással.Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy az utóbbi években a kormány bővítette a lakhatáshoz kapcsolódó támogatások körét,A minimálbér idei évi és jövő évi jelentős emelése mobilizálhatja azokat is, akik ma még legfeljebb a munkaerőpiac potenciális tartalékát képezik, illetve még annak sem részei. Ugyanakkor a legalacsonyabb termelékenységű potenciális munkavállalókat ki is árazhatja a piacról.