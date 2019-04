Ez már tényleg a földi pokol: tízmillió százalékos infláció, minden második ember munkanélküli

Messze még a mélypont a sokat szenvedett országban

Nehéz megbízható adatokat szerezni a venezuelai gazdaságról, az IMF becslései szerint 2018-ban 18 százalékkal eshetett vissza a dél-amerikai ország GDP-je. Ráadásul már 2016-ban és 2017-ben is hasonló mértékben, 16,5 százalékkal eshetett vissza a nemzeti össztermék. Vagyis tavaly már mintegy 40 százalékkal lehetett alacsonyabb a venezuelai GDP, mint a csúcson 2013-ban.

Ezt pedig természetesen a venezuelai emberek is megérzik: nem elég, hogy több millióan elvándoroltak az országból a jobb élet reményében, de az életszínvonal is folyamatosan zuhan. Az egy főre eső GDP 2013-ban még 18 600 dollár felett lehetett, tavaly viszont a becslések szerint ez alig érte el a 10 ezer dollárt. Ha pedig idén és jövőre még folytatódik a gazdaság visszaesése, akkor a helyzet csak romlik majd.

Mitől találhatna magára Venezuela?

Az IMF napokban megjelent World Economic Outlook kiadványában még sötétebb képet vázol fel, a Valutaalap szakértői szerint, majd 2020-at már talán megússza az ország 10 százalékos zsugorodással. Ha beigazolódnak ezek a feltételezések, akkor vásárlóerő-paritáson számolva 2020 végén 223,4 milliárd dollár lehet a venezuelai GDP, ami majdnem 60 százalékos visszaesést jelentene hét év alatt.Az utóbbi években sokan szörnyülködtek a venezuelai infláció láttán, az IMF mostani becslése szerint az exponenciális növekedés folytatódhat. Tavaly a drágulási ütem kicsivel maradt csak el az egymillió százalékos lélektani határtól, most a Valutaalap szakértői. Ezért részben az áruhiány felelős, az élelmiszertől a gyógyszerig szinte mindenben szűkölködik a lakosság az országban, másrészt viszont a bolivár árfolyama is elszállt, ami begyűrűzött az inflációba. A helyi devizának évek óta van egy hivatalos árfolyama, de azt nem sokan veszik figyelembe, a feketepiacon annak többszöröse a jegyzés.Az egyre súlyosbodó gazdasági problémák a munkanélküliségen keresztül is begyűrűznek az emberek életébe. A becslések szerint tavaly év végén 35 százalék körül volt a munkanélküliségi ráta, vagyis minden harmadik ember állástalan volt, az IMF szerint ezen a téren is csak romlásra lehet számítani, idén 44,3 százalékra, 2020-ban pedig 47,9 százalékra emelkedhet a ráta, vagyis. Ebben szerepe van annak, hogy az olajipar szinte teljesen leállt a nemzetközi gazdasági szankciók miatt, az elmúlt hónapokban pedig egyre gyakoribbak az egész országra kiterjedő áramszünetek, melyek még a maradék ipart is tönkrevágják.Venezuelát az utóbbi hónapokban nem csak gazdasági, hanem politikai válság is sújtja. Az év elején az ellenzéki többségű parlament elnöke, Juan Guaidó önhatalmúlag kikiáltotta magát az ország elnökének, de a gyakorlatban azóta sem sikerült átvennie a hatalmat Nicolas Madurótól. Pedig a legtöbb nyugati ország elismerte legitim vezetőként. A probléma, hogy a hadsereg (vagy legalábbis annak nagy része és vezetői) továbbra is Madurót támogatják, katonai beavatkozást pedig egyelőre senki sem akar megkockáztatni. Márpedig amíg nem sikerül megdönteni a hivatalban lévő elnök hatalmát, addig valószínűleg fennmaradnak a nemzetközi gazdasági szankciók az országgal szemben, így pedig a gazdaság sem fog tudni talpra állni.Pedig a venezuelai származású Nobel-díjas közgazdász már évekkel ezelőtt lefektette a Maduro nélküli gazdaság alapjait elméletben . Hausmann szerint első lépéskéntmesterséges árkontrollal, illetve az üzleti bizalom alapjait kellene helyreállítani, hogy a magánszféra hajlandó legyen beruházni az országban. Az elmúlt években ugyanis egy sor iparágat szinte teljesen államosítottak, ami megrengette az államba vetett bizalmat.Második lépésként. Az olajtermelés zuhanása miatt mostanra szinte teljesen elapadtak a külső források, részben ennek köszönhető, hogy sok cég képtelen nyersanyagot importálni, ami hátráltatja a termelést. Vagyis egy olyan ördögi körbe került Venezuela, melyből egyedül képtelen kitörni. Becslések szerint ezen segíthetne egy, ami megteremthetné a talpra állás alapjait, hogy a termelés lassan beinduljon. Ezzel friss dollár áramolhatna be az országba, a kiáramlást pedig meg lehetne fékezni egy államcsőddel. Venezuela az elmúlt években többször elmulasztotta már visszafizetni lejáró adósságát, vagyis gyakorlatilag csődben van, de ezt hivatalosan nem mondták ki. Márpedig ez azért lenne fontos, mert a beismerés után el lehetne kezdeni átstrukturálni az adósságot, illetve egy részét leírni a hitelezők veszteségeként. Azt nehéz most megbecsülni, mekkora haircutra lenne szükség, de az IMF egyik feltétele a hitelcsomag esetén szinte biztosan az lenne, hogy a korábbi hitelezők is vállaljanak valamekkora terhet.Az eddig ismertetett intézkedések után szükség lenne, hogy meg lehessen fékezni a hiperinflációt. Hausmann szerint ennek a legjobb eszköze egy valutatanács mint árfolyamrendszer felállítása lenne, mely csak annyi bolivárt engedne nyomtatni, amennyi dollár a tartalékokban van. Rövidtávon ezzel lehetne véget vetni az infláció emelkedésének. A másik megoldás egy mesterséges árfolyamküszöb felállítása, mely lassabban fejtené ki hatását, viszont hosszabb távon jobban szolgálná a venezuelai gazdaság érdekeit - teszi hozzá.Persze a fenti program végrehajtásának feltétele lenne egy rezsimváltás, hiszen Maduro a jelek szerint elzárkózik a nemzetközi segítségtől, illetve attól, hogy együttműködjön. Az viszont nem látszik, hogyan tudna Guaidó hatalomra kerülni a hadsereg vagy külső beavatkozás nélkül. Az utcai megmozdulásokkal, tüntetésekkel egyelőre nem sikerült ezt elérnie. Az USA ugyan támogatja őt törekvéseiben, de legfeljebb a kommunikációban vetik fel egy esetleges katonai beavatkozás lehetőségét. A jövő évi elnökválasztás előtt pedig Donald Trump számára is kockázatos lenne egy ilyen lépés. Így valószínűleg marad a helyi hadsereg meggyőzése. Néhány szakértő szerint ebből a szempontból az idő Guaidónak dolgozhat, hiszen az utóbbi években a hiperinfláció mellett Maduro komoly béremelésekkel "vásárolta meg" a katonák lojalitását. Ahogy azonban elapadnak a forrásai, ezeket a béremeléseket nem biztos, hogy a jövőben is tudja majd biztosítani, márpedig az infláció nem csillapodik, így elveszítheti a hadsereg hűségét.