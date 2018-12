Ez volt a földi pokol 2018-ban

10-6.

10. Puerto Rico: -2,3%

Az ország már tavaly is szerepelt a kétes dicsőségű listán. 2017-ben az egyébként is súlyos adósságválsággal küzdő Puerto Rico szigetét térdre kényszerítette a Maria hurrikán, de a gazdasága az idén sem állt talpra. Ez nem meglepetés, már korában is írtunk az ország rossz kilátásairól. A szélsőséges törvényi szabályozás először befektetői paradicsomot csinált a szigetből, hogy aztán az adókedvezmények eltörlése után a cégek és a lakosság egyszerre fogja menekülőre a dolgot. Jelenleg a lakosság több mint 40%-a él a szegénységi küszöb alatt, akik megtapasztalhatták : bár könnyen az országba csábíthatók a nagyvállalatok, ez önmagában kevés ahhoz, hogy a helyi közösség érdemben profitáljon jelenlétükből. Megfelelő üzleti környezet hiányában (infrastruktúra, oktatás minősége és ezzel összefüggésben a munkaerő képzettsége, jogbiztonság) mindez inkább csak a vállalati adóelkerülést segíti, mintsem a gazdaságfejlesztésen keresztüli tartós felzárkózást a célország számára.

9.: Szudán: -2,3%

Az ország kettészakadása óta Dél-Szudánnak bérelt helye van ezen a listán, ezúttal azonban az északi rész is felkerült. Az etnikai villongásoktól sújtott, olajfüggő, óriási egyenlőtlenségeket felmutató szegény ország képtelen megszervezni a gazdálkodását, valutája folyamatosan veszít az értékéből, az emberek pénzrendszer iránti bizalma pedig tragikus. A 60% felett infláció már csak hab a tortán.

8. Nauru: -2,4%

A lista legegzotikusabb tagja a foszfátexportból, halászatból (és egy kicsit "offshore banki szolgáltatásokból") élő kis óceániai sziget, Nauru. Az ország hosszabb ideje küszködik problémákkal az ásványkincsek kimerülése és a termőföld szűkössége miatt, és alaposan rá van szorulva Ausztrália segélyeire és Tajvan hitelére. Az ország gazdasági kilátásai meglehetősen sanyarúak, hiszen a "foszfátkincs átka" magas korrupcióhoz, hibás gazdaságpolitikai döntésekhez vezetett, ami miatt az ország teljesen felkészületlen a nyersanyaggazdagság utáni évekre.

7. Argentína: -2,6%

A Portfoliót rendszeresen olvasók bizonyára Argentína listára kerülésén lepődnek meg a legkevésbé. A gazdasági összeomlás elől IMF-hitellel megmenekülő ország komoly árfolyamválságon esett keresztül az idén, a kamatok és az infláció is ez egekbe emelkedtek. A krízis oka részben az amerikai monetáris politika szigorodása (és az ezzel kapcsolatos tőkekivonás), részben pedig az ország gazdasági problémái, amelyek érzékennyé tették a külső sokkokra az országot. A gazdasági problémák főként az előző vezetés populista, a problémákat a szőnyeg alá söprő gazdaságpolitikájára vezethetők vissza, ami után költségvetési szigorral próbálja elkerülni a csődöt Maurico Macri kormánya.

6. Jemen: -2,6%

Évek óta dúl a polgárháború Jemenben, így igazából csak erős találgatásnak nevezhető, hogy az összeomlott gazdaság teljesítménye milyen is volt 2018-ban. Az IMF előrejelzése is inkább technikai kivetítésnek tekinthető, mondván, az elmúlt évekhez képest már csökkenhetett a visszaesés mértéke. Néhány év alatt így is felére zsugorodhatott a gazdaság. A szaúdiak aktív harcoló alakulatokkal is támogatják az ádeni kormányt, míg az ellenlábasaikat, a húti mozgalmat Irán pénzeli és látja el fegyverekkel. Az áttekinthetetlenül zűrzavaros politikai viszonyok valószínűleg kevésbé elszomorítók, mint a vízhiány, az éhínség, a malária, a mindennapi fegyveres erőszak. A legszegényebb arab ország helyzetét még az idén is leírhatjuk a humanitárius katasztrófa kifejezéssel.