Fegyverszünetet kötött Kína és az USA

Fegyverszünetet kötött Kína és az Egyesült Államok, vagyis egyelőre nem vetnek ki további vámokat egymás termékeire és a G20-csúcson meg is állapodhatnak a kereskedelmi kérdésekben. A kiszivárgott kínai hírek szerint már meg is van az egyezség.Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter egyébként szerdán a CNBC televíziónak adott interjújában azt mondta, hogy 90 százalékban készen áll az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás. "Az út nagyjából 90 százalékát megtettük, és úgy gondolom, hogy be tudjuk fejezni" - mondta Mnuchin.Donald Trump elindult a G20-as országcsoport Oszakában tartandó csúcsértekezletére, ahol külön tárgyalásokat folytat majd - mások mellett - Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.Donald Trump a Fox Business televíziónak adott nyilatkozatában megerősítette, hogy kereskedelmi megállapodás hiányában nagyon jelentős pótvámok kivetését rendeli el kínai importcikkekre. Megítélése szerint azonban a pekingi vezetés meg akar állapodni, mivel a kínai gazdaság omladozik.Leszögezte, hogy "abszolút lehetséges", hogy a G20-as országcsoport oszakai csúcstalálkozóján úgy áll fel a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott megbeszélései után, hogy megállapodtak és ennek következtében nem kerül sor a beígért további amerikai vámtarifa-emelésekre.