Felbomlik a román kormány?

Az ellenzéki újság a Szociáldemokrata Párt (PSD) végrehajtó bizottságának hétfői döntését kommentálta, amellyel a PSD gyakorlatilag megüzente koalíciós partnerének, hogy nem fogadja el az ALDE-t vezető Calin Popescu Tariceanu szenátusi házelnököt a kormánykoalíció közös államfőjelöltjeként.és a közvélemény-kutatások által tükrözött valóság semmibevételének számít.Az ALDE szerint ugyanis a kormánykoalíció politikusai közül egyedül a harminc százalék feletti bizalmi indexszel rendelkező Tariceanunak volna reális esélye legyőzni a tisztségben lévő, újrázni készülő jobboldali Klaus Iohannis államfőt, ráadásul a - PSD-ből kizárt - Victor Ponta vezette Pro Romania párt is támogatná, hogy Taricenau legyen a baloldal közös államfőjelöltje."A PSD eladta a meccset, miért kapnánk további pofonokat miattuk?" - idézte az ALDE egyik, neve elhallgatását kérő, a koalíciós megállapodás felmondása mellett érvelő tisztségviselőjét az Adevarul.A lap szerint azonban a szociáldemokraták számára elfogadhatatlan lenne egy olyan párt jelöltje mögé felsorakozni, amely 4 százalékos eredményével az Európai Parlamentbe sem jutott be."Minden tiszteletünk Tariceanué, de a politika számításra, nem pedig barátságra épül" - sommázta a PSD egyik politikusa pártja álláspontját.A PSD végrehajtó bizottsági ülése után a nagyobbik koalíciós pártot vezető Viorica Dancila kormányfő is elismerte: nagyobb esélyük lenne Iohanisszal szemben, ha az ALDE-val és a Pro Romania párttal közös államfőjelöltjük lenne, de a területi szervezetek állítólag ragaszkodtak ahhoz, hogy a PSD saját jelöltet állítson.A PSD-n belüli hatalmi harcokról tudósító román média szerint Dancila hajlik arra, hogy maga induljon Iohannis ellen, megelőzendő azt, hogy a párt legnépszerűbb politikusának számító Gabriela Firea bukaresti főpolgármester legyen a PSD jelöltje és ily módon megerősödve igényt formáljon a pártelnöki tisztségre.Dancila jelenlegi 24 százalékos bizalmi indexével abban sem lehet biztos, hogy egyáltalán bejutna az elnökválasztás második fordulójába, de arra hivatkozik, hogy pártelnökként mindenképpen neki kell majd viselnie a felelősséget az elnökválasztáson elért eredményért.Román médiaértesülések szerint Dancila azt mondta pártja végrehajtó bizottságában, hogy ha a PSD jelöltje nem jut be a második fordulóba, lemond a pártelnöki tisztségről.