Felfüggesztették Trump engedélyét: leáll az olaj-, és gázkitermelés az Északi-Jeges-tengeren

Nagy győzelem ez az Északi-sarkvidék, a jegesmedvéi, a vadvilága és ott élő közösségei számára. A törvénynek megfelelő és földgolyónk javát szolgáló abszolút helyes döntés volt

Sharon Gleason bíró szerint, amikor engedélyezte a part menti kitermelést az Északi-Jeges-tenger nagy térségeiben és az Atlanti-óceán mintegy tucatnyi vízalatti kanyonjában.Döntése érvelésében a bíró hangsúlyozta: Barack Obama olaj-, és gázkitermelésre vonatkozó, 2015-ben és 2016-ban hozott elnöki rendeleteinek megfogalmazása azt jelzi, hogy, következésképpen "csakis a kongresszus vonhatja vissza ezeket". A bíró leszögezte, hogyObama összesen 15 ezer 377 négyzetkilométeres területet nyilvánított védetté, a tengeri emlősök, a mélytengeri korallok, értékes halpopulációk és cetek, és nem utolsó sorban alaszkai őslakosok településeinek megóvása érdekében.A Trump-kormányzat nemcsak Alaszkánál, hanem az Egyesült Államok más part menti vidékein is szorgalmazza az offshore-kitermelések megindítását. Ám miközben több, part menti tagállam ellenzi a kitermelést,A Trump-rendelet ellen pert indító Biológiai Sokszínűség Központja nevű szervezet ügyvédje, Kristen Monsell szombaton közleményben üdvözölte az alaszkai bírói döntést.- fogalmazott az ügyvédnő.Erik Milito, az olaj-és gázipar kereskedelmi szövetsége, az Amerikai Olajintézet munkatársa a The Wall Street Journal című lapnak adott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogyAz amerikai belügyminisztérium szóvivője a The Wall Street Journal megkeresésére azt közölte: folyamatban lévő vitás kérdéseket a tárca nem kommentál.