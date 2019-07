Felkészülne a kizuhanásra a brit külügyminiszter

Hunt hivatali elődjével, Boris Johnson volt külügyminiszterrel verseng a kormányzó Konzervatív Párt vezetői tisztségéért.A párt új vezetője lesz Nagy-Britannia következő miniszterelnöke a távozó Theresa May utódjaként.Jeremy Hunt a Policy Exchange nevű londoni politikai kutatóműhely hétfői rendezvényének szónokaként kijelentette: az EU-val novemberben elért, a londoni alsóház által háromszor is visszautasított Brexit-megállapodás újratárgyalása nem lesz könnyű, de nem is lehetetlen.Közölte azonban, hogy ha ő lesz az új brit miniszterelnök, első munkanapján utasítást ad a rendezetlen kilépésre kezdett felkészülés felgyorsítására, arra az esetre, ha az EU mégsem lenne hajlandó a kilépési feltételrendszer újratárgyalására.