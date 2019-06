Felrobban vagy lehűl a magyar gazdaság?

Magasabb bérnövekedés és dinamikus fogyasztásbővülés

Januárban a rendszeres átlagkereset a szokásos januári szezonalitásnál erőteljesebb mértékben, több mint 4 százalékkal emelkedett havi alapon, ami arra utal, hogy a vállalatok az év elején jelentősebb béremeléseket hajtottak végre. A beérkezett adatok alapján nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis-és középvállalatok körében is tovább erősödött a bérdinamika, így a versenyszféra egészében általánossá vált a kétszámjegyű béremelkedés

Az elmúlt időszakban a foglalkoztatás dinamikus bővülésével és a munkanélküliség csökkenésével párhuzamosan a munkaerőpiaci kondíciók egyre feszesebbé váltak. Az utóbbi két évben a minimálbér és a garantált bérminimum összesen 24 és 40 százalékkal emelkedett. 2019 első negyedévében a bruttó átlagkereset a versenyszférában 11,8 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest.- írja az MNB jelentése.Az alappálya szerint az idei évet tekintve a versenyszféra egészében általánossá válik a kétszámjegyű bérdinamika, főként a feszes munkaerőpiaci kondíciókból fakadóan. A következő években a GDP-növekedés lassulásával mérséklődő bérdinamikára számítanak. A rendelkezésre álló jövedelem emelkedésének hatására a fogyasztás és a belső kereslet növekedési üteme az előrejelzési horizonton magasabb lesz. A jövedelmek emelkedése, valamint az új állami megtakarítási konstrukciók (MÁP+) emellett támogatják a megtakarítási ráta magas szinten való stabilizálódását. Mindemellett a megtakarítások szerkezete is egészségesebbé válhat azáltal, hogy a megtakarításokon belüli devizaarány tovább csökken.

Alternatív pályánk feltevései szerint a tovább feszesedő munkaerőpiaci környezetben a következő években is fennmarad a kétszámjegyű bérdinamika a versenyszféra egészében, amivel a fogyasztás és a belső kereslet bővülése is az alappályánál erőteljesebb lehet. Ezen szcenárió mentén gyorsabb gazdasági növekedés és az alappályánál magasabb infláció következhet be

Az eurózónát érintő növekedési kockázatok erősödése

- vélekednek az MNB közgazdászai.Ezen forgatókönyv megvalósulása esetén Magyarország egy magas nyomású gazdasághoz hasonlíthat majd, amiről itt írtunk részletesen:Van azonban egy olyan forgatókönyv is, amely lassabb növekedéshez vezet. Az eurózóna növekedése 2018 folyamán fokozatosan lassult, a nemzetközi intézmények érdemben csökkentették az övezet gazdaságainak növekedési előrejelzéseit.

Az eurozónát közvetlenül nem, de közvetve több csatornán keresztül is érinthetik az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültségek. A vámok bevezetésének és a bizonytalanság növekedésének negatív hatásai könnyen tovább terjedhetnek, hozzájárulva egy általános gazdasági lassuláshoz.

Az autógyártást jellemző szétaprózott termelési struktúra, valamint a "just in time" típusú termelés miatt a járműipar kitettsége igen magas, így érdemi kockázatot jelent, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból. A Brexit pedig nemcsak a járműipart érinti negatívan, hanem az ahhoz kapcsolódó ágazatokat is.

A nemzetközi konjunktúra hatása az importárakon és a kibocsátási rés fokozatos záródásán keresztül jelentkezhet a hazai tartós inflációs folyamatokban. Tekintve, hogy a legfontosabb kereskedelmi partnerünk az eurózóna, így ezen országcsoport növekedése és az iparcikkek eurózónán belüli árdinamikája a meghatározó hazánk inflációs folyamatai szempontjából

Az európai konjunktúra gyengébb növekedéséhez globális és egyedi tényezők egyaránt hozzájárultak:- mutat rá az MNB.Az alappálya mentén a globális konjunktúra lassulása, a kereskedelmi feszültségek fokozódása és az eurózóna növekedését lassító egyedi és strukturális tényezők következtében, főbb külkereskedelmi partnereink gazdasági teljesítménye visszafogottan alakul. "Ez korábbi várakozásainkkal összhangban lassabb európai növekedést vetít előre. Ennek hatása az importárakon keresztül megjelenik a hazai tartós inflációs folyamatokban, így 2019 második felétől számíthatunk az iparcikkek árainak mérséklődésére" - mutatja be a várható hazai folyamatokat a jegybank.

Az alternatív pályában azt feltételezik, hogy a fennálló strukturális problémák, a kereskedelmi feszültségek, a járműipart övező kihívások és a Brexitből fakadó bizonytalanság az európai konjunktúra további lassulásához vezet, ami tartósan alacsonyabb külső keresletet eredményez. A növekedés lassulásának mértékétől függően középtávon is az alappályánál nagyobb külső dezinflációs hatásokra számíthatunk. Az alacsony importált infláció következtében az inflációs cél elérése lazább monetáris kondíciókkal konzisztens.