Felrobbannak a magyar bérek, mert ez az egy esélyünk van a túlélésre

Aki nem tudja tartani a lépést a béremelkedés tekintetében az jobb, ha kihullik. Emelni kell a béreket, más esélyünk nincs a túlélésre

Az idei első kéthavi adatok alapján azt látjuk, hogy nemhogy lassulás, hanem gyorsulás van Magyarországon - mondta Suppan Gergely, a Takarékbank vezető közgazdásza. A kiskereskedelem, az ipar és az építőipar is nagyon gyors növekedést mutat, amiből 5% feletti GDP-bővülés adódik az első negyedévben - vélekedett Suppan.A lendületes évkezdet hatására a Takarékbank 4,2%-ról 4,4-re emelte az idei, valamint 3,5%-ról 3,6-ra a jövő évi GDP növekedési előrejelzését. Suppan szerint akár ennél még gyorsabb növekedés is elképzelhető. "A vártnál magasabb a bérdinamika, bevezették a családvédelmi akciótervet, az ipar hasított az év elején az Audi-sztrájk ellenére, mindeközben ömlik a működőtőke Magyarországra" - sorolta Suppan. A bérnövekedés miatt a fogyasztás tartóoszlopa marad a növekedésnek, miközben a beruházási ráta is emelkedik. A szakértő kiemelte, hogy miközben minden ország rontja az előrejelzését, Németország is lassul, a magyar kilátások mégis javulnak.- hangsúlyozta Suppan, rámutatva, hogy 2012 és 2018 között nem Magyarországon nőttek a leggyorsabban a keresetek, dinamikában előttünk volt Románia, Lettország, Bulgária, Észtország és Litvánia is. Azt nem engedhetjük meg, hogy Romániában magasabbak legyenek a keretek - tette hozzá.Szerinte nem fognak más országba menni a külföldi multicégek akkor sem, ha gyorsan nőnek a bérek, de sok külföldön dolgozó magyar hazajöhet. "Romániába mennének, ahol gyenge az infrastruktúra, vagy Ukrajnába, ahol háborús helyzet van? Esetleg a Balkánra, ahonnan már rengetegen vándoroltak ki" - tette fel a kérdést.A béremelkedés és az erős belső kereslet azonban az inflációra is hatással van, ami már 3,7%-os volt márciusban. "Nem tudtuk, hogy mikor köszönt be az infláció, de amit régóta vártunk, most megtörtént" - vélte Suppan. Emelkedik a piaci szolgáltatások ára és a maginfláció, és ha továbbra is meglepetést okoz az árindex, akkor az MNB-nek tovább kell lassú ütemben szigorítania - prognosztizálta. "Az inflációs cél kezd rezegni, ezért az MNB apró lépéseket fog tenni, ami nem fogja érdemben megemelni a Bubor-kamatot, de erősítheti a forintot" - fejtette ki a szakértő. Miután minden jegybak a lazítás irányába megy el, ha az MNB utalást tesz a szigorra, akkor megerősödik a forint.A forint 2019 végére visszaerősödhet 315 közelébe az euróval szemben, ezt követően pedig a korábbi időszakot jellemző 310-315-ös sávba - véli a Takarékbank. Számos elemző azonban úgy véli, hogy az MNB minden eszközzel igyekszik megakadályozni a forint erősödését, és kényelmetlen számára a 320 alatti árfolyam. A Portfolio forinterősödéssel kapcsolatos kérdésére Suppan azt mondta, hogy az infláció miatt az MNB-nek előbb-utóbb szigorítania kell, de jelképes lépések is elegendőek lesznek. Ha az adószűrt maginfláció tovább emelkedik - gyorsabban, mint az MNB előrejelzése -, akkor jelezniük kell, hogy hajlandóak lépni. Az infláció visszafogásához erősebb forint párosul, de ha nem engedik erősödni a forintot, akkor még nagyobb lesz a bérdinamika és nagyobb az infláció - fejtette ki Suppan.