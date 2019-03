Felvillant a vörös posztó a Brexit-ügyben

A vámunió kapcsán nem érdektelen kérdés az EU hozzáállása sem. Egyrészt az unió nyitott a szoros gazdasági kapcsolatok fenntartására, másrészt viszont önmagában az áruk szabad áramlását ellenzi a négy szabadság (tőke, munka, áru, szolgáltatás) szétválaszthatatlansága miatt. (Ezt próbálta meg Theresa May miniszterelnök kijátszani a chequers-i tervvel, amivel az EU-nak teljes szabadkereskedelmet próbált eladni.) Így tehát a felsőház döntése nem csak azért pikáns, mert a Brexit-pártiak a szuverenitás megsértéseként tekintenek rá, hanem azért is, mert az EU ennek valószínűleg megkérné az árát.

Theresa May miniszterelnök elzárkózik a vámuniótól, és a keményvonalas brexitisták szemében vörös posztó a vámunió kifejezés, mert szerintük a brit kilépés egyik legfontosabb következményeként Londonnak önálló kereskedelmi politikát kell folytatnia. A választott képviselőkből álló alsóház leszavazhatja a Lordok Házában elfogadott módosítást, viszont így kénytelen szavazni a kérdésről, melyet egyébként az ellenzéki Munkáspárt és a konzervatívok mérsékeltebb képviselői is támogatnak.A brit kormány novemberben megállapodott ugyan a kilépés feltételeiről az Európai Unióval, ám a brit képviselőház rekordtöbbséggel elutasította. A megállapodás az ír-északír határ átjárhatóságát biztosítani hivatott, úgynevezett vészmegoldás miatt nem bírja a keményvonalas euroszkeptikus konzervatívok támogatását, mert úgy vélik, hogy az egyezség beláthatatlan időre az EU-hoz láncolhatja a brit kereskedelempolitikát. A vészmegoldás akkor lépne életbe, ha a kilépést követő, többéves átmeneti időszak végére nem sikerül jobb megoldást találni az Ír-szigeten belüli határ átjárhatóságának biztosítására. A vészmegoldás értelmében az Egyesült Királyság az EU-val közös vámterületet alkotna, és Észak-Írország a közös piac szabályainak nagy részéhez is igazodna.