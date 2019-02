Figyelmeztetést kap Magyarország Amerikától a Huawei miatt

Huawei-ügy

Pompeo egyúttal kifejezi aggályait a kínai Huawei egyre növekvő magyarországi jelenlétével kapcsolatban is.

Erről is lesz szó

Az amerikai külügyminiszter számára emellett fontos szempont lesz a biztonsági kapcsolatok erősítése az orosz agresszió visszaszorítása érdekében.

Hétfőn érkezik Budapestre Mike Pompeo az előzetes amerikai közlés szerint, ahol találkozik Orbán Viktor miniszterelnökel, Szijjártó Péter külügyminiszterrel és Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel.Védelmi együttműködésről, energetikai és regionális biztonsági kérdésekről, Ukrajnáról, valamint az orosz és kínai befolyás elleni lehetséges intézkedésekről egyeztet a felekkel és ezzel párhuzamosan arról, hogyan lehetne erősíteni a nyugati szövetségesekkel való együttműködést. Civil szervezetekkel is találkozik a tárcavezető - ezt tartalmazta a hivatalos feljegyzés.A Reuters péntek délután azt írta, hogyAz Egyesült Államok kormánya hónapok óta hangoztatja, hogy a kínai telekomóriási kockázatot jelent az országára nézve. Az USA kémkedéssel vádolta meg a céget, kereskedelmi titkok ellopásával, banki és pénzügyi csalással és az amerikai hatóságok félrevezetésével vádolta meg leányvállalatait. Az USA úgy érvel, hogy a Huawei folyamatosan megpróbálta és megpróbálja kihasználni az amerikai vállalatokat és pénzügyi szolgáltatókat, és szakadatlanul fenyegeti a szabad és tisztességes világkereskedelmet.Néhány napja írtuk meg , hogy arra akarja rávenni a Trump-kormányzat a szövetségeseit, hogy zárják ki a Huaweit és a többi kínai hálózati eszközgyártót az 5G-hálózatok kiépítéséből. A kínai cég Amerikában teljes letámadás alatt áll. Az Egyesült Államokban az állami szerveknél már betiltották a Huawei-készülékeket és amerikai törvényhozók egy csoportja nemrég kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be a Huawei gyártotta chipek és egyes alkatrészek amerikai forgalmazási tilalmáról. Közben a titkosszolgálat azt javasolja a lakosságnak, hogy ne vásároljanak Huawei-telefonokat.Nemrég kémkedés vádjával letartóztatták a Huawei egyik lengyel vezetőjét, és Ausztrália, valamint Új-Zéland is betiltotta, hogy a Huawei részt vegyen az 5G hálózat kiépítésében, szintén biztonsági okokból és állítólag Németország is fontolgatja. Decemberben a társaság alapítójának lányát, Meng Van-csóut tartóztatták le Kanadában, aki a távközlési cég globális pénzügyi igazgatója.Az előzményekről itt írtunk:A hírügynökség arról is beszámolt, hogy a héten történt előrelépés az Egyesült Államok, valamint Magyarország és Szlovákia közötti hadiipari együttműködések terén.Egyúttal Magyarországtól a horvát LNG-terminál iránti elköteleződést várja el, és a Turksreamtől való elfordulást.

Kép és címlapkép forrása: Brendan Smialowski / AFP