Fontos rangsorban szerepelt le Magyarország

a most publikált rangsor nem vethető össze a tavalyi helyezésekkel, mivel a Világbank több utólagos adatrevíziót hajtott végre.

A végrehajtott adócsökkentéseknek és az építésügyi eljárások gyorsításának köszönhetően a régióban Magyarország teljesítménye nőtt a legnagyobb mértékben a Világbank ma közzétett Doing Business versenyképességi felmérése szerint. A felmérés ugyanakkor több olyan területre is rávilágít, ahol érdemi előrelépés szükséges, így például a beruházásokhoz kapcsolódó eljárások gyorsításában és a vállalkozások adóadminisztrációjában

a szociális hozzájárulási adó és a társasági adó 2017. január elsejei csökkentése,

valamint az önkormányzati építéshatóságnál az eljárási határidő rövidítése 2018. január 1-jétől.

A Világbank által évente közzétett Doing Business-felmérés 190 országot rangsorol a vállalati működési környezet versenyképessége szempontjából. A Magyarországra vonatkozó értékelés 71,94-ról 72,28 pontra nőtt, így a kelet-közép-európai uniós országok közül Horvátország mellett hazánk érte el a legnagyobb javulást a régióban, amellyel az 53. helyen áll - derült ki a Pénzügyminisztérium közleményéből.Tavaly Magyarország a 48. helyen volt a Doing Business rangsor szerint, egy évvel korábban pedig a 41. helyen álltunk.A Pénzügyminisztérium azonban kiemeli:Akárhogy is, az 53. hely igazából csak arra volt elég, hogy Horvátországot (58.) magunk mögött tartsuk. Az összes visegrádi, illetve szűken vett régiós ország előttünk áll a rangsorban: Lengyelország a 33. helyen áll, Csehország a 35., Szlovákia a 42., Románia pedig éppen egy hellyel áll előttünk, az 52. helyen.- összegzi a Világbank elemzésének lényeges pontjait a minisztérium.Magyarország pontszámának javulása mögött a vizsgált szempontok alapján két kormányzati intézkedés áll:Két további pozitív irányú kormányzati intézkedést a felmérés módszertani szempontok miatt csak jövőre vesz figyelembe: a helyi adóregisztráció kötelezettségének eltörlését és a szociális hozzájárulási adó további csökkentését.A felmérés szerint a beruházásokhoz szükséges eljárások gyorsításán, így az építési engedélyezésekhez és a villamos áram bekötéséhez kapcsolódó hatósági eljárási idő hosszán még javítani szükséges. Szintén egyszerűsíteni kell a vállalkozások adóadminisztrációját, valamint a csőd- és felszámolás eljárás jogszabályait - írja a Pénzügyminisztérium.A Világbank felmérése hasonló képet mutat a Világgazdasági Fórum (WEF) versenyképességi listájához. Ott is módszertani váltás történt idén, ezért az előző évekkel nem vethető össze a friss adat, azonban a régiós országok a WEF listáján is előttünk állnak.