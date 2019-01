Gazdaságtörténeti pillanat - végre lehorgonyozhatunk

A Magyar Nemzeti Bank egyetlen horgonya az infláció. A 2014-2016 közötti, historikusan alacsony, átlagosan nulla százalék körüli inflációs időszakot követően 2017 óta a hazai infláció szinte folyamatosan a jegybanki tolerancia sávban (a 3 százalékos cél körül meghatározott +/- 1 százalékpontos tartomány) tartózkodott. Az elmúlt félévben a fogyasztóiár-index a 3 százalékos cél körül ingadozott. A folytonos inflációs célkövetés bevezetését (2007) követően eddig nem volt arra példa, hogy az infláció hosszabb időszakon keresztül a cél körül alakuljon. Érdemes azonban azt is megjegyezni, hogy a tavalyi év őszétől az inflációt megnövekedett változékonyság is jellemzi. Novemberig az infláció 3,8 százalékig emelkedett, majd év végére 2,7 százalékra mérséklődött. Az inflációs cél fenntartható elérésére törekvő jegybank szempontjából tehát fontos feltérképezni, hogy ez az ingadozás mennyire köthető átmeneti tényezőkhöz, illetve mekkora részben jelenhetnek meg tartós hatások.

Az inflációs trendek pontos feltérképezéséhez a fogyasztóiár-index szerkezetét érdemes áttekinteni.Az alapmutatók tartalmazzák a fogyasztói kosárnak azt a részét (ipari termékek, szolgáltatások, alkohol- és dohánytermékek adószűrt ára), amelynek árazását a változékony időjárás vagy világpiaci ármozgások helyett sokkal inkább a gazdaság belső keresleti és a kínálati viszonyai vagy épp a munkaerőpiaci folyamatok befolyásolják. A kisebb változékonyság mellett további kedvező tulajdonsága az alapmutatóknak, hogy az inflációra vonatkozóan a monetáris politika számára releváns időhorizonton jó előrejelző képességgel bírnak.Az inflációs alapfolyamatok megragadására az MNB többféle mutatót is számít: az indirekt adóktól szűrt maginflációt, a keresletérzékeny, illetve ritkán változó árú termékek és szolgáltatások inflációját.különösen az indirekt adóktól szűrt maginfláció alakulása.

A bérek dinamikusan növekedtek az elmúlt időszakban, a fogyasztás folyamatosan bővült. Ennek hatásai leginkábbEhhez a munkaintenzív szolgáltatások - például a belföldi üdülés, éttermi étkezés - áremelkedése inkább az év első felében járult hozzá, míg az év végén emellett a technológiaintenzív szolgáltatások árindexe is némileg emelkedett. Ezt elsősorban a mobiltelefon, illetve az internet szolgáltatások inflációjának - részben bázishatás miatti - növekedése magyarázta.Az iparcikkek inflációja az év eleji stagnálást követően az év második félében némileg emelkedett, ami a tartós és nemtartós termékek körében egyaránt megfigyelhető volt. A tartós iparcikkek árainak növekedését főként az új személygépkocsik árának növekedése okozta. Érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt hetekben egyre több hír jelenik meg a globális konjunktúra romlásával kapcsolatban, ezzel párhuzamosan a külső inflációs környezet is újból változóban van. Az eurozóna maginflációja változatlanul visszafogott, miközben a kínai termelői árindex fokozatosan mérséklődött 2018 folyamán. A következő hónapok fontos kérdése lesz, hogy a külső infláció lassulása tartós folyamattá válik-e, illetve mindez hogyan befolyásolja majd a hazai iparcikkek árdinamikáját. Végül érdemes megemlíteni a feldolgozott élelmiszerek áralakulását is, aminek az inflációja mérséklődött az év második felében, főként a tejtermékek árindexének visszafogott alakulásával párhuzamosan.Az ősszel még 400 forint fölé emelkedő benzin ár 2018 végére 350 forint körüli szintre csökkent. Piaci elemzések szerint a globális olajárak változékonysága még a következő negyedévekben is fennmaradhat, ígyÖsszességében megállapíthatjuk, hogy az inflációt sokszor befolyásolják változékony, átmeneti tényezők, amelyek nehezítik a középtávú folyamatok szempontjából meghatározó tendenciák értékelését.Változékony nyersanyagárak alakulása esetén - ilyen a mostani időszak is - a tartós tendenciák megítélésében az alapfolyamatok, így az indirekt adóktól szűrt maginfláció adhat megfelelőbb iránymutatást.Először a külső inflációs környezet kerül górcső alá, majd azon legfontosabb összefüggéseket tekintjük át, melyek megváltoztak a válságot követően. Korábbi tapasztalatok alapján a tartós folyamatokról az év eleji árazási döntések fontos információt hordoznak, így végül az év eleji adatokat is részletesebben megvizsgáljuk.