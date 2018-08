Gigantikus tojófarm épülhet Vas megyében

Egy hatalmasnak számító, 900 ezer férőhelyes tojófarmot hozhatnak létre Mikosszéplak mellett Vas megyében. A Vas Megyei Kormányhivatal a napokban adta ki erre a környezetvédelmi és az egységes környezethasználati engedélyt, ezen kívül a farmnak állategészségügyi működési engedélyre is szüksége lesz, amit az illetékes járási hivatal adhat meg. A beruházást a Duna Tojás Kft. hajtja végre, a frissen alapított győri székhelyű cég mögött németországi tulajdonos áll.A kft. ügyvezetője, Bojtos Zoltán a lapnak elmondta, már csak egyetlen engedélyre várnak, és indulnak a bontási majd az építési munkálatok.ahogy az az eredeti tervben szerepel. A bővítésről a működés eredményességének függvényében döntenek.A beruházás értéke mintegy hárommilliárd forint, az összeg csaknem felét magántőkéből finanszírozza a német tulajdonos, míg a fennmaradó részt hitelből, többek között egy hazai pénzintézet által nyújtott kölcsönből fedezik. A működéshezaz alkalmazottakat szerintük a környező településekről veszik fel. Ezen kívül a környéken működő takarmánykeverő üzemnek is jelentős megrendelést adnak majd, ahogyan a keltetéssel foglalkozó gazdálkodók együttműködésére is számítanak.A cég mögött álló tulajdonos Stefan Pohlmann, vagyis annak az Anton Pohlmannak a fia, akii az elmúlt években több országban is botrányba keveredett, Németországban és Amerikában el is tiltották a nagyüzemi állattartástól - írja a lapAnton Pohlmann sajtóhírek szerint hazájában még az 1990-es években több tízezer, szalmonellával fertőzött tyúkot a szellőzőrendszer kikapcsolásával "ítélt halálra", 1993 és 1996 között pedig méregnek számító nikotin-szulfáttal permeteztetett az istállókban.