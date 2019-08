Goldman: nem lesz 2020 őszig Trump-Hszi alku, még 2 Fed-vágás várható

A Reuters által röviden összefoglalt elemzésben Jan Hatzius már úgy gondolja, hogy a Fed idén összesen nem kettő, hanem három kamatvágást hajt végre, azaz szeptemberben 75%-os eséllyel, októberben pedig 50%-os eséllyel újabb 25 bázispontos enyhítést tesz.Az elemző jelzése szerintgyors enyhülés tehát nem várható az eldurvult kereskedelmi vitában. Donald Trump korábban több lépésben összesen 200 milliárd dollárnyi kínai importra vetett ki 25%-os vámot, most pedig a fennmaradó teljes kínai importra is meglépte ezt 10%-os vám mellett (amelyet akár tovább is emelhet). A kínaiak, amíg tudtak, úgy tartottak lépést, hogy minden amerikai termékre kivetették a 25%-os vámot, majd később egyéb adminisztratív lépéseket tettek (bizonyos termékek importjának leállítása, jüan gyengülésének megengedése).Jan Hatzius arra is felhívta a figyelmet, hogyEmellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a megállapodás nélküli Brexit esélye is fokozódott az utóbbi hetekben az EU és a brit kormány közötti tartós szembenállás, illetve a megállapodás újratárgyalása körül látott ellentétek miatt.A Fed-től várt további intenzív kamatvágásokRészben ez, illetve az EKB által szintén várt lazítás az európai kontinensen is lefelé húzta a kötvényhozamokat, illetve velük együtt a magyar hozamok is estek. Utóbbi folyamatról külön elemzést is írtunk, hiszen a magyar kötvényhozamok rekord mélység felé közelítenek: