Hard Brexit nélkül is szenved a brit gazdaság

valahol a rossz és a rettenetes között járnak.

Hammond hangsúlyozta ugyanakkor: az új, gyengébb OBR-előrejelzés is arra a feltételezésre alapul, hogy a brit EU-tagság rendezett módon szűnik meg, és a kilépés után életbe lép a tervezett átmeneti időszak.Hozzátette: "a bizonytalanság árnyékát veti" a brit gazdaságra, hogy az alsóház előző nap - immár másodszor - elutasította a Brexit feltételrendszeréről kidolgozott, az EU-val novemberben aláírt 585 oldalas megállapodást.A brit pénzügyminiszter szerint ha a kilépés időpontjáig sem sikerül életbe léptetni a megállapodást, az rövid és középtávon is jelentősen csökkentené a brit gazdaság termelőkapacitását, és ennek kivédésére az inflációs kockázat miatt csak átmeneti jelleggel lennének alkalmazhatók a költségvetési és a monetáris politika növekedésserkentő eszközei.Londoni elemzői vélemények szerint a pénzügyminiszter által szerdán ismertetett, rontott idei növekedési előrejelzés is rendkívüli mértékben eltúlzott derűlátást tükröz.Az egyik tekintélyes londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) Hammond szerdai alsóházi beszámolója után összeállított helyzetértékelésében közölte: megítélése szerint a brit gazdaság idei növekedési kilátásaiA ház szerint mivel a Brexitből eredő bizonytalanságok valószínűleg a korábban gondoltnál is hosszabb ideig elhúzódnak, a brit gazdaság növekedési üteme az idén várhatóan "minimális" lesz.A CEBR londoni elemzői jelenleg 0,5 százalékos brit GDP-növekedést várnak 2019 egészére, de hangsúlyozták: a tényleges növekedési ütem ennél is sokkal rosszabb lehet a gazdaságba vetett bizalom összeomlása esetén, vagy akkor, ha a világgazdaság "zuhanórepülésbe" kezd.A fejlett ipari gazdaságok alkotta Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) minap ismertetett köztes globális jelentésében közölte: felülvizsgált előrejelzése szerint a brit hazai össztermék zökkenőmentes, rendezett Brexit esetén is mindössze 0,8 százalékkal növekszik az idén.Az OECD szerint ha a brit EU-tagság megszűnéséig nem sikerül életbe léptetni a Brexit-megállapodást, és így a kilépés után tervezett átmeneti időszak is elmarad, az valószínűleg recesszióba sodorná a brit gazdaságot. A szervezet szerint a recessziót tovább mélyítheti, ha Nagy-Britannia megállapodás híján elesik az EU által külső országokkal kötött kedvezményes kereskedelmi egyezményektől is.Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit gazdasági ágazatok beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) legújabb közös felmérése szerint a feldolgozóipari, építőipari és szolgáltatási szektorok februári beszerzésimenedzser-indexei (BMI) együttesen azt mutatják, hogy a brit gazdaság egésze már most stagnáláshoz közeli állapotban van.