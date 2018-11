Hárommillió venezuelai menekült el az országból

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) szóvivője, William Spindler arra is felhívta a figyelmet, hogy, emiatt a Venezuelával szomszédos országok terheinek könnyítésére jelentősebb nemzetközi erőfeszítésekre van szükség.Az ENSZ adatai 2018 szeptemberéig 2,6 millió kivándorlót tartanak számon, ennek kapcsán a szóvivő kiemelte, hogy a venezuelaiak legnagyobb számban továbbra is Kolumbiába és Peruba mennek., a bogotái kormány szerint 2021-re akár négymillió venezuelai élhet az országban, ennek költsége csaknem 9 milliárd dollár lehet.Venezuela több mint két éve súlyos politikai és gazdasági válsággal küzd. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező dél-amerikai ország káoszba süllyedése Nicolás Maduro baloldali elnök megválasztását követően kezdődött: Maduro az állami intervenciókkal jelentős gazdasági károkat okozott, politikai ellenfeleit pedig visszaszorította. Az elnök a venezuelai migrációról szóló számadatokat álhírnek minősítette, szerinte ezek a kimutatások csak arra szolgálnak, hogy okot adjanak a külföldieknek beavatkozni Venezuela belügyeibe.Latin-Amerika, illetve a Karib-térség országainak többsége befogadja a hozzájuk érkezőket, kapacitásaik azonban korlátozottak, ezért szükség van a nemzetközi közösség reagálására is - mondta Eduardo Stein, az UNHCR-nek és a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (IOM) a venezuelai menekültek és migránsok ügyeiben illetékes, közös különmegbízottja.