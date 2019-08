Hatalmas költekezéssel menekülne a recessziótól Hongkong

A 19,1 milliárd hongkongi dollár (714,5 milliárd forint) összértékű intézkedések a hongkongi kormányzat reményei szerint 0,3 százalékkal növelhetik a város gazdasági teljesítményét, ám szakértők szerint a recesszió így is elkerülhetetlen.A pénzügyminiszter sem derűlátó, ugyanis a júliustól szeptember végéig tartó, aktuális negyedévben is gazdasági visszaeséstől tart, ezért a kormányzat a bruttó hazai össztermék (GDP) növekedésére korábban közölt 2-3 százalékos előrejelzését 0 és 1 százalék közé csökkentette.Chan a természeti csapás hasonlatával élve úgy fogalmazott: "a tájfun már felénk tart". Hozzátette: "fel kell készülnünk, mielőtt a helyzet rosszabbra fordul". Arra figyelmeztetett, hogy Hongkong technikai recesszióval nézhet szembe, amennyiben az aktuális negyedévben a GDP rosszabbul teljesít az idei második negyedévnél, amikor is az év első negyedévéhez képest 0,3 százalékkal esett vissza. (Technikai recesszióról akkor beszélünk, ha két egymást követő negyedévben zsugorodik a GDP.)Az intézkedéseknek köszönhetően mintegy 1,3 millió adófizető élvezhet adómentességet, a kormányzat továbbá emeli az idősek és az alacsony bérért dolgozók juttatásait, valamint támogatást nyújt a kisvállalkozásoknak és az iskolás korú gyerekeket nevelő szülőknek - ismertette a részleteket Chan.Iris Pang, az ING kínai befolyási övezettel foglalkozó közgazdásza a SCMP-nek úgy nyilatkozott:Rámutatott: a makrogazdasági mutatók többsége folyamatosan romlik július óta, így egészen biztosan recesszióra lehet számítani a második fél évben. Előrejelzése szerint a növekedés 1,4 százalékra lassulhat, szemben a 2018-as 3 százalékos emelkedéssel.A vállalatokat segítő intézkedések egyik célja a külkereskedelem élénkítése, miután - nagy mértékben az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus hatására - a hongkongi export júniusban 9 százalékkal esett vissza éves összevetésben. Pang azonban kétségesnek látja, hogy a hongkongi exportőrök valóban ki tudnák használni a kormányzat nyújtotta segítséget, sokan ugyanis nem mernek rendeléseket felvenni Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan lépései miatt.Azzal kapcsolatban, hogy a csütörtökön bejelentett intézkedések segíthetnek-e a kedélyek csillapításában a hónapok óta tartó, egyre hevesebb tüntetéseket illetően, a SCMP által idézett demokráciapárti és kormánypárti törvényhozók, valamint a lakosság tagjai is egyaránt szkeptikusan vélekedtek. Meglátásuk szerint a tüntetések középpontjában politikai kérdések állnak, ezért a megélhetést segítő intézkedések keveset nyomnak a latba, ha egyáltalán számítanak valamit is, különösen, hogy a tiltakozások résztvevőinek egy része nem esik a közvetlen kedvezményezettek körébe.