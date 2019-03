Hazacsalogatnák az elvándorolt magyarokat, de eszük ágában sincs visszajönni

Mit lehet tudni a külföldön élő magyarokról?

Összességében korosztályi összetételük, magasabb végzettségük és munkavállalási hajlandóságuk következtében a külföldön élő magyarok érdemi növekedési potenciált jelentenek a hazai gazdaság számára. Reformpályánkon 100 ezer külföldről hazatérő állampolgár foglalkoztatásával számolunk - olvasható a jelentésben.

Mivel lehet hazacsábítani több százezer embert?

Bérfejlesztés az állami hiányszakmákban : A bérfejlesztés több állami és egyéb hiányszakma esetében is hozzájárulhat azok vonzerejének és megtartó erejének növeléséhez - állapítják meg a jegybank szakértői. Az elmúlt időszakban egyre jelentősebb a szakemberhiány az építőipari és szolgáltatói szektor mellett az egészségügyi szférában, de előretekintve a pedagógushiány is egyre számottevőbb lehet. Az elmúlt évek béremelései ellenére is szükséges a bérek további növelése az érintett hiányszakmákban, ami egyrészt segítheti a külföldön élő állampolgárok hazatérését, másrészt vonzóbbá teheti ezen szakmákat a fiatalok körében. Példaként hozzák fel, hogy Lengyelországban a külföldön, tudományos területen dolgozókat kívánják hazavonzani egy programmal, melynek keretében a hazatérők nyugat-európai szintű díjazásban részesülhetnek.

Családtámogatási elemek ismertségének növelése, az államilag támogatott oktatási és egészségügyi rendszerre való figyelemfelhívás kampányokkal : A külföldön élő magyarok hazavonzásának eszköze lehet a hazai családtámogatási elemek széleskörű ismertségének növelése. Emellett hatékony eszköz lehet a kivándoroltak hazavonzására az államilag támogatott oktatási és egészségügyi rendszerre való figyelemfelhívás is, amit belföldi és külföldi kampányok is segíthetnek.

Magyar vállalatok külföldi toborzásának támogatása költségek leírásával, adókedvezményekkel : A hazai tulajdonú vállalatok külföldi munkaerő-toborzása is támogathatja a külföldön élő magyarok hazavonzását. Különböző kedvezmények, például a toborzási költségek leírása, adókedvezmény biztosítása a hazatért munkavállalók után, vagy a külföldi hirdetésekhez nyújtott támogatások ösztönözhetik a hazai vállalatokat külföldön élő magyarok hazahívására. A külföldről hazatérő, ott nem a szakmájukban dolgozó munkavállalók esetében magasabb adókedvezmény - például egy éven keresztül - segítheti a pályaelhagyó diplomás fiatalok eredeti végzettségüknek megfelelő szakmában történő elhelyezkedését Magyarországon. A toborzáshoz hasonló kezdeményezés Romániában is történt, ahol a kormány a külföldön dolgozó állampolgárok hazacsábítására a kivándorlás legfőbb célországaiban (Olaszországban és Spanyolországban) szervezett állásbörzéket, valamint ismeretterjesztő kampányt tartott a szülőhazájukban történő vállalkozásalapítás lehetőségeiről - emeli ki a versenyképességi csomag.

Külföldön szerzett diplomák elfogadtatásának egyszerűsítése: A külföldön szerzett felsőfokú oklevelek elismerésének egyszerűsítése és akár ingyenessé tétele támogathatja a külföldön végzett fiatalok hazatérését és itthoni munkaerő-piaci elhelyezkedését. Továbbtanulás esetén a kiválasztott oktatási intézmény hatásköre az elismerés, míg a szakma gyakorlása céljából a végzettségi szint és a szakképzettség elismerése az Oktatási Hivatal feladata. Jelenleg a szakképzettség elismerése 4 hónapot is igénybe vehet, valamint díja elérheti a 60 ezer forintot. Emellett bizonyos szakmák esetében kamarai tagság vagy egyéb vizsga letétele is szükséges lehet.

Első ránézésre a fentiek közül az állami szféra béremelése jelentheti a legnagyobb ösztönzést a külföldön élő magyarok számára, bár ezzel kapcsolatban az MNB sem fogalmaz meg konkrétumokat, nem tudni például, mekkora mértékű bérfejlesztést tartanának szükségesnek. A másik három intézkedés inkább csak jelképes, hiszen az elmúlt években külföldre költözött magyarok valószínűleg tisztában vannak a hazai családtámogatási rendszerrel, ráadásul az elvándoroltak többsége vélhetően nem szakította meg teljesen kapcsolatát Magyarországgal, élnek itthon például rokonai, ismerősei, akiken keresztül ezek a hírek eljuthatnak hozzájuk. A magyar vállalatok külföldi toborzása elsősorban azokat szólíthatja meg szűk körben, akik egyébként is hazatérésen gondolkodnak, nekik jelenthet egy lökést. A külföldi diplomák hazai elismerése pedig inkább adminisztratív jellegű könnyítést jelent, nem valószínű, hogy emiatt tömegesen indulnának meg Magyarországra. Egyébként az MNB is viszonylag mérsékelt hazavándorlással kalkulál, a 100 ezer esetlegesen visszaköltöző magyar a Nyugat-Európában élők alig 20 százaléka.

A Bizottság szerint is lehet 600 ezer magyar Európában

Az Európai Bizottság kiemeli azt is, hogy a becslések szerint 2030-ig a munkaképes korú lakosság 11%-kal csökkenhet Magyarországon, miközben a teljes lakosságszám 6%-kal eshet vissza.

Évek óta komoly probléma Magyarországon az emberek elvándorlása Nyugat-Európába, a Portfolio becslései szerint 2017 végén akár 600 ezernél is több magyar élhetett tartósan valamelyik nyugat-európai országban. Az elmúlt években ugyan lassult valamelyest az elvándorlás, de nem beszélhetünk egyértelmű trendfordulóról,A problémát a jegybank is felismerte, a szerdán bemutatott 330 pontos versenyképességi javaslatcsomagban foglalkoznak a külföldön élő magyarok hazavonzásával. Az MNB helyzetértékelése szerint. A csomag készítői már látják a pozitív változást, szerintük egyre többen térnek haza azok közül, akik korábban elhagyták Magyarországot.A Nyugat-Európában élő magyarokkal kapcsolatban az MNB kiemeli, hogy döntő részük a fiatalabb korosztályokba tartozik, emellett iskolai végzettségük és munkavállalási hajlandóságuk is átlag feletti. A kint élők többsége még nem érte el a 40 éves kort, a diplomások aránya pedig közel kétszerese a hazai lakosságon belüli aránynak a KSH szerint. Jelentősen emellett a szakmunkások külföldi munkavállalása is, akiket elsősorban Németország és Ausztria vonz. A kivándorlás alapvető célját, a munkavállalást igazolja a kivándorlók magas munkavállalási hajlandósága és aktivitási rátája.A 330 pontból négy foglalkozik konkrétan a külföldön élő magyarok hazacsábításával, a jegybank szerint ezekkel a lépésekkel lehetne őket visszatérésre ösztönözni:Érdekesség, hogy szerdán az Európai Bizottság országjelentése is foglalkozott a külföldön élő magyarok számával. A brüsszeli testület szerint az elvándorlás és a demográfiai trendek nyomást helyeznek Magyarországra a munkaerő csökkenésén keresztül.A 300 ezres szám az Eurostat hivatalos adata, azonban azzal kapcsolatban mindenképpen érdemes kiemelni, hogy több olyan tagállam is van, melyek évek óta nem jelentenek le hivatalos adatot az európai statisztikai hivatal felé. Így például ez a szám nem tartalmazza a több mint 200 ezer Németországban élő magyart sem, mellyel kapcsolatban a német statisztikai hivatal (Destat) oldalán van adatbázis. Hasonlóan az írek és a spanyolok sem jelentettek le hivatalos 2017-es adatot, de a tagállami statisztikai hivatalok oldalán megtalálhatók az adatok. Így önmagában ez a három ország 230 ezerrel dobja meg az Eurostat adatát még akkor is, ha nem számolunk a hivatalos brit statisztika esetleges alulbecslésével.Az Eurostat egyébként éppen a napokban kezdte frissíteni adatbázisát az Európában élő magyarok számáról, ennek alapján 2018-ban sem indult el a tömeges hazavándorlás: