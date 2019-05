Heteken belül eltávolítják Merkelt?

Tavaly jelentette be Angela Merkel, hogy visszavonul a politikától, de még kitölti jelenlegi kancellári mandátumát 2021-ig. A kereszténydemokrata Párt élére azonban már megválasztották az utódát. Azt az utódot, aki most állítólag mindent megtesz, hogy lemondassa a kormányfőt.A párt várhatóan veszít majd erejéből a jövő heti EP-választáson, ami jó indok lehet Kramp-Karrenbauer számára, hogy akcióba lépjen. A Bloomberg forrása szerint már össze is hívta a párt kongresszusát június 2-ára, hogy ott próbálja lemondatni Merkelt. A források szerint azonban ez vissza is üthet, ugyanis a párt többsége egyelőre tartja magát ahhoz, hogy a kancellár 2021 szeptemberégi hivatalban maradjon.Korábban megjelentek olyan hírek, hogy az EP-választás után Merkel lehet az Európai Tanács elnöke, de a politikus a hét elején cáfolta, hogy bármilyen politikai pozícióért harcba szállna.