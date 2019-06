Hiába a tömegtüntetése, a képviselők megmentették Andrej Babis kormányát

A bizalmatlansági indítvány elfogadása ellen a kormánykoalíciós ANO mozgalom és a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) képviselői szavaztak. Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának (KSCM) képviselői a szavazásnál tartózkodtak, így az ellenzéknek nem is volt esélye a szükséges 101 támogató szavazat megszerzésére.A szavazást rendkívül hosszú, mintegy 17 órás, olykor indulatos és személyeskedésekkel teli vita előzte meg. Az ellenzék azzal vádolja Andrej Babist, hogy visszaélt az európai uniós támogatásokkal, és összeférhetetlenség van politikai, valamint vállalkozói szerepvállalása között, ezért haladéktalanul távoznia kellene a kormány éléről.Babis beszédében a vádakat elutasította és kijelentette: az ellenzéknek joga van a bírálatokra, érti, hogy igyekszik lemondatni, de nem érti miért, illetve ő miben hibázott. "Ha megbukna a kormány, önök megbénítják országunkat. Nem tudom, ki mit vethet a szememre" - jelentette ki a kormányfő. "Ha lemondok, lemond az egész kormány. És mi lesz ezután? Előrehozott választás? Úgy vélem, hogy ez országunk destabilizációjára irányuló kísérlet" - hangsúlyozta Babis.Petr Fiala, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke a bizalmatlansági indítvány benyújtásának indoklásában azt állította, hogy Babis nem tudja teljesíteni alkotmányos esküjét. "E között az eskü között és személyes, családja érdekei között jól látható konfliktus van" - szögezte le Fiala. Szerinte a megoldás az lenne, ha Babis távozna a kormány éléről és a kabinetet a legutóbbi választáson győztes ANO mozgalom által jelölt más személy vezetné. Másik megoldásként az előre hozott választást említette.Milos Zeman államfő, aki néhány napja tárgyalt Andrej Babissal, ismételten kijelentette: amennyiben mégis megbukna a kormány, újra Babist, mint a választáson győztes párt elnökét bízná meg a kormányalakítással.Az ANO mozgalom és a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) koalíciójának ugyan együttesen csak 93 szavazata van (78 és 15), de minthogy a kabinetet kívülről továbbra is támogatja a Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM-15 mandátum), a kormányoldal összesen 108 képviselő voksában bízhatott, így az ellenzék kezdeményezése eleve kudarcra volt ítélve.Bár a szavazás eredménye várható volt, Petr Fiala, az ODS elnöke azt mondta: a kezdeményezés nem volt hiábavaló. A politikában a jelképes dolgoknak is súlya van.Andrej Babis koalíciós kormányát tavaly június 27-én nevezte ki az államfő. Egy év alatt ez volt már a második bizalmatlansági indítvány a kabinet ellen. A bizalmatlansági indítvány parlamenti megvitatására és elutasítására három nappal azután kerül sor, hogy vasárnap Prágában negyedmillió ember követelte a kormányfő lemondását.