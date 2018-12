Holnap mindenki a Magyar Nemzeti Bankra figyel

Múlt héten tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a novemberi inflációs adatot, amely nagy meglepetést okozott, ugyanis az elemzői várakozásokat is meghaladó mértékben lassult a hazai fogyasztói árak emelkedésének üteme: az éves árindex értéke 3,8%-ról 3,1%-ra zuhant.

Még mindig nem érkezett el az idő a változásra. Ráadásul az MNB most különösen nyeregben érezheti magát a piacokkal szemben, hiszen a kivárás őket igazolta: a fő inflációs mutató 3,1 százalékra esett, míg a maginflációs mutató továbbra is 3 százalék alatt van. Ugyanakkor a fő számok mögött megbúvó változások számomra egyértelműen azt jelzik, hogy 2019-ben készülhetünk a monetáris politikai fordulatra és a betéti kamat emelésére.

Az elsősorban az olajár zuhanása által kiváltott inflációs lassulás nagyon jókor jött a Magyar Nemzeti Banknak, hiszen az elmúlt hónapokban tapasztalt gyorsuló áremelkedés kezdte kényelmetlen helyzetbe hozni az intézményt. A jegybank ugyanis hónapok óta azt hangsúlyozta, hogy nincs veszélyben az inflációs cél elérése (3%-os cél, +/-1%-os sáv), ezért indokolt fenntartani laza monetáris politikáját, annak ellenére, hogy a jegybankok többsége már szigorít, vagy legalábbis folyamatosan a szigorítás irányába mozdul el.Az inflációs toleranciasáv tetejéhez közeledve azonban egyre nehezebben volt védhető (hitelesen) a jegybank inflációs forgatókönyve, ha úgy tetszik, vesztésre állt a hitelességi csatájában. Ebben jelentett nagy fordulatot a múlt heti adat.Bár az olajár esésével nyert némi időt az MNB, az alapfolyamatokat megragadó inflációs mutatók az árnyomás fokozatos erősödéséről árulkodnak, így már nem halogathatja sokáig a jegybank a laza monetáris politikájából való (lassú) kihátrálást.- összegzi a jelenlegi helyzetet, az ING Bank elemzője., az OTP szakértője szerint az elmúlt időszakban tapasztalt pénzpiaci volatilitás, a kereskedelmi háború és a Fed monetáris politikája körüli bizonytalanság, az inflációs lassulása, a forint árfolyamának stabilitása, illetve a hosszú állampapír-hozamok csökkenése miatt az MNB egyelőre nem fog lépni a szigorítás irányába, és a kommunikációja főbb üzenetein sem fog változtatni.

, a Századvég szakértője is arra hívja fel a figyelmet, hogy az inflációs nyomás enyhülése hozzásegítheti a jegybankot a tartósan laza monetáris politika fenntartásához, szigorításra ezért inkább az EKB-vel párhuzamosan, a jövő év második felében kerülhet sor.A megkérdezett szakértők többsége arra számít, hogy az irányadónak mondott 0,9%-os kamathoz még jövőre sem fog hozzányúlni az MNB. A szigorítás irányába történő elmozdulás első lépése az FX-swap tenderek keretösszegének fokozatos csökkentése, illetve a várhatóan emelkedő bankközi kamatokkal párhuzamosan a betéti kamat emelése lesz. Ennek kapcsán, az Erste Bank szakértője hangsúlyozza, hogy a normalizáció folyamata vélhetően nagyon lassú lesz, előrejelzésük szerint a 3 hónapos BUBOR kamatláb még a jövő év végére sem éri el a 0,9%-os jegybanki alapkamat szintjét., az UniCredit Bank elemzője rövid kommentárjában hangsúlyozza, hogy az UniCredit Csoport globális előrejelzése szerint a Fed a jelenlegi kamatemelési ciklusát jövőre leállítja, 2020-ban pedig újra kamatot csökkent majd, közben az eurózónás gazdaság a világkereskedelem lassulása, illetve az USA romló kilátásai miatt látványosan fékezni fog, emiatt az EKB sem fog sietni a szigorítással, ami az MNB-nek (más feltörekvő piaci jegybankokkal együtt) is nagyobb mozgásteret ad majd. Ezért nem kizárt, hogy még 2020 végén is a jelenlegi szinten fog tartózkodni a magyar alapkamat.