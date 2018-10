Holnaptól nincs Déli pályaudvar

A Budapest-Déli-Győr vonalon közlekedő S10-es, a Budapest-Déli-Oroszlány között közlekedő S12-es, Budapest-Déli-Pusztaszabolcs/Dombóvár vonalon közlekedő S40-es, Budapest-Déli-Dunaújváros vonalon közlekedő S42-es és a Budapest-Déli-Székesfehérvár között közlekedő Z30-as jelzésű elővárosi személyvonatok Kelenföld állomásról közlekednek és oda is érkeznek.

A vasárnapi munkarend szerint Budapest-Déli-Győr vonalon közlekedő elővárosi gyorsított vonatok Budapest-Keletibe érkeznek és onnan indulnak.

A Göcsej InterCity (IC958 és IC959) Zalaegerszeg felé Kelenföldről indul, Zalaegerszeg felől viszont Budapest-Keletiig közlekedik.

Szintén a kelenföldi állomásról fordulnak a szombathelyi, zalaegerszegi, veszprémi, nagykanizsai, keszthelyi, tapolcai és ljubljanai gyorsvonatok, továbbá egyes InterCity járatok is.

A Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítési munkái miatti változások továbbra is érvényben lesznek, ezért az S40-es és S42-es vonatok továbbra sem érintik a Kelenföld és Érd felső közötti állomásokat és megállóhelyeket.

Az S36-os és G43-as vonatok változatlanul Kőbánya-Kispest, Tárnok, Martonvásár, illetve Székesfehérvár állomások között szállítják az utasokat.

A zágrábi (200-as és 201-es számú) Agram nemzetközi gyorsvonat a Déli helyett a Keletiből indul és oda is érkezik. Ugyancsak a Keletiből indul Zágráb felé a (204-es és 205-ös) Gradec gyorsvonat, amely azonban Zágráb felől csak Kelenföldig közlekedik.

Egyéb vágányzári munkák hatásai:

Október 6-án és 7-én az S42-es vonatok csak Kelenföld-Pusztaszabolcs állomások között közlekednek a Pusztaszabolcs-Dunaújváros vonalon végzett pályakarbantartás miatt.

A Szombathely-Budapest vasútvonalon Székesfehérvár-Várpalota állomások között október 8-17-ig pályakarbantartási munkálatok miatt vonatpótló autóbuszok közlekednek. Az érintett szombathelyi, zalaegerszegi és veszprémi vonatok - a buszok hosszabb menetideje miatt - az alapmenetrendhez képest Kelenföld-Székesfehérvár viszonylatban korábban, míg Székesfehérvár-Kelenföld viszonylatban később közlekednek.

Szünetel a jegypénztár és az ügyfélszolgálat

Jön a felújítás

Az alagút kelenföldi kijáratánál 2015-ben bekövetkezett rézsűcsúszás végleges helyreállítása,

a Győri út és a Kuny Domonkos utca melletti támfalak megerősítése,

felsővezetéki hálózat teljes körű átvizsgálása és karbantartása,

magasfeszültségű energiaellátás és térvilágítás karbantartása,

biztosítóberendezés karbantartása,

kitérő- (váltó) és síncserék, betonaljak javítása, kitérők alkatrészeinek cseréje,

vágány- és kitérőszabályozás,

az első vágány alatti közműalagút szigetelésének helyreállítása,

peronok aszfaltburkolatának javítása, helyenkénti újraaszfaltozása.

A Portfolio írta meg elsőként - két héttel a bezárás előtt -, hogy októberben lezárják a teljes Déli pályaudvart.A MÁV kérdésünkre közölte: a két hét alatt olyan halaszthatatlan karbantartási munkákra kerül sor a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton, az alagút rézsűjén, a támfalakon, a peronokon, amelyeket a vonatforgalom fenntartása mellett nem lehet elvégezni. A karbantartást a nyári menetrend utánra időzítették, hogy a turisztikai szezon alatti balatoni utazásokat már ne érintse a vágányzár.A MÁV a bezárás előtti nap adott ki részletes közleményt, amely szerint "a munkálatok idején a Déli pályaudvarról nem indulnak, és nem is érkeznek oda vonatok. A karbantartás miatt leginkább érintett Budapest-Déli-Tatabánya-Győr, Budapest-Déli-Székesfehérvár, Budapest-Déli-Pusztaszabolcs-Pécs vonalakon és egyes mellékvonalaikon közlekedő vonatok menetrendje módosul".A BKK és a MÁV-START egyeztetett arról, hogyÍgy Kelenföld vasútállomás megközelítését a belváros és Újbuda felől a sűrűbben közlekedő M4-es metróval, Közép- és Észak-Buda térségéből pedig a budai fonódó villamosokkal az M4-es metrót elérve javasolja a két közlekedési társaság. A BKK Futár utazástervező segítségével érdemes online, valós időben megtervezni az utazást a két vasútállomás között - írja a közlemény.Azonban ezek árát a vasúttársaság a Kelenföld és Déli pályaudvar közötti szakaszra rész- és időarányosan visszatéríti. A bérletesek a fel nem használt szakaszra vonatkozó visszatérítési igénnyel a MÁV-START ügyfélszolgálatához fordulhatnak. A kelenföldi vasútállomás jegypénztárában - kezelési költség levonása nélkül - kérhetik vissza a fel nem használt viszonylatra eső menetdíjrészt azok az utasok, akik a Déli pályaudvarig, illetve pályaudvarról érvényes jegyet váltottak elővételben.Vonatközlekedés a Déli pályaudvar karbantartása idején:A Déli pályaudvaron szünetel a jegyértékesítés október 3-án 20 órától 18-án 6 óráig a belföldi- és nemzetközi személypénztárban, illetve a személyes ügyfélszolgálat is zárva tart. Október 3-án este 8 órától éjfélig, valamint 18-án éjszaka, reggel 6:00-ig a menetjegyvásárlás a jegykiadó automatákból biztosított. A pályaudvar zárva tartása idején viszont nem közelíthetőek meg a jegyautomaták.Kelenföld állomáson megerősített pénztári szolgálat és két jegykiadó mobilbusz áll az utasok rendelkezésére. Az elkészült START Klub kártyák a Déli helyett a kelenföldi pályaudvar információs pultjánál vehetők át.A Déli pályaudvar lezárásakor érvényes vasúti menetrendről és a változásokról az utasok tájékozódhatnak a www.mavcsoport.hu címen és a Vonatinfó alkalmazáson, illetve információt kaphatnak a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot.Október 4-17. között, a Déli pályaudvar teljes lezárására során olyan halaszthatatlan karbantartási munkákra kerül sor a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton, az alagút rézsűjén, a támfalakon, a peronokon, amelyeket csak a vonatforgalom teljes szüneteltetésekor lehet elvégezni, amikor a pályaudvar infrastruktúrája szabadon hozzáférhető, a karbantartás az utasok számára nem jelent veszélyforrást, továbbá a rendelkezésre álló költségkeretet is hatékonyan lehet felhasználni.A több mint száz szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével zajló szerelési munkák eredményeként a Déli pályaudvaron javul a különböző berendezések működése, jelentősen csökken a meghibásodások száma. A vasúti pályán végzett munkáknak köszönhetően megelőzhető lesz a sebességkorlátozások bevezetése, csökkenni fog a menetrend szerinti közlekedést akadályozó műszaki üzemzavarok száma.