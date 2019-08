Idén is egy vagyonba kerül, ha nyaralni szeretnél

A nyár első két hónapjának átlagában 3,35%-os inflációt mért a KSH az előző év azonos időszakához képest, azonban az úgynevezett nyári termékek ára ennél gyorsabban nőtt. A legnagyobb változást a dinnye esetében látjuk, ahol csaknem 40%-os az áremelkedés mértéke. De sokat drágult a fagyi, a lángos, a strandbelépő, vagy éppen a sör ára is.

Miközben a napokban arról szóltak a hírek, hogy lassult az áremelkedést üteme Magyarországon, sokan másképp érzik, főképp azok, akik nyaralni indulnak.

A júniusi és a júliusi árakat átlagolva egy strandbelépőjegy 1900 forintba került, miközben az élményfürdőért már 3500 forintot kellett fizetni. Valószínűleg sokan vannak, akik ennél is magasabb árakat tapasztalnak, hiszen nem ritka, hogy a felkapott élményfürdőkért több mint 5-6000 forintot kell fizetni, de azt is érdemes figyelembe venni, hogy néhány strand csak pár száz forintba kerül (pl. a Balaton partján).A fentiek alapján úgy számoljuk, hogy egy négyfős család számára könnyen 15 ezer forintba is kerülhet a strandolás, de ha élményfürdőbe mennek, akkor egy nap akár több mint 20 ezer forintot is elkölthetnek, és ebben még nincs benne a főétkezés, de egy (feltét nélküli) lángossal azért számoltunk az üdítő, a gyümölcs és a fagyi mellett., hiszen országos átlagárakkal számoltunk, miközben a kiemelt üdülőhelyeken magasabb árak jellemzőek.Az alábbi két grafikonon pedig azt mutatjuk be, hogy miként emelkedett a nyári termékek ára az elmúlt időszakban az egyes évek június-júliusában:

Látható, hogy a kiválasztott termékek átlagára folyamatosan emelkedett az elmúlt évek során, még azokban az esztendőkben is, amikor nem volt infláció Magyarországon.