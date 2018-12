Így látja a jövőt az MNB

Az MNB már kedden - a monetáris tanács kamatdöntő ülését követően - nyilvánosságra hozta decemberi Inflációs jelentésének főbb számait. Ebben 4,7 százalékra emelték az idei gazdasági növekedési várakozást, a 2019-es inflációs várakozást pedig 2,9 százalékra csökkentették.Aznövekedést a szeptemberben előrejelzett 4,4 százalékról emelte 0,3 százalékponttal a jegybank, ez nem volt meglepetés a harmadik negyedévi magas GDP-adat után. Az inflációs prognózis 2,8 százalék maradt.a korábban várt 3,1 százalékkal szemben csak 2,9 százalékos inflációt vár az MNB. Ez látszólag optimistább inflációs világkép, amiből lazább monetáris politika következne, ám az MNB monetáris tanácsa már kedden világossá tette, hogy ez nem így van. A maginflációs mutatók (amelyek kevésbé érzékenyek egyedi sokkokra, így a tartós tendenciákat jobban megragadják) ugyanis a jegybank értékelése szerint is az inflációs nyomás lassú erősödését jelzik. A GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzés 3,5 százalékon maradt, vagyis a jegybank az idei, vártnál gyorsabb növekedésből nem következtet arra, hogy jövőre is gyorsabb lehet a bővülés. (Igaz, nem is húzta lejjebb a növekedési számát a magasabb bázis miatt.)2020-ban a szeptemberi prognózissal megegyezően, 3 százalékos inflációt és 3 százalékos gazdasági növekedést jeleznek előre, akárcsak 2021-re.A növekedés lassulásának egyik fontos oka a beruházási lendület apadása lesz. Már jövőre lefeleződik a bővülés üteme, majd 2020-2021-re szinte csak stagnálni fognak a fejlesztések. Ennek oka, hogy erre a két évre teszi a jegybank az uniós forrás csökkenését. Ez a minta némileg kiegyensúlyozottabb, mint a legutóbbi uniós ciklus vége, amikor egyetlen évre, 2016-ra koncentrálódott a támogatások elapadásának növekedési hatása, óriási beruházás-visszaesést okozva ezzel.A lassulás másik tényezője a lakossági reáljövedelem kisebb növekedése. Az idei 6,1%-os bővülés után jövőre már csak 3%-os lehet a bővülés. Ennek egyik oka a bérek lassabb kiáramlása, illetve a vállalkozói jövedelmek kisebb dinamikája.

Klikk a képre!

A jegybank a lassabb lakossági jövedelembővülés mellett optimista az utóbbi hónapok egyik nagy figyelmet kiváltó tendenciáját, a külső egyensúly romlását illetően. Az idén ugyan jelentősen, 1,1%-ra mérséklődhet a folyó fizetési mérleg GDP-arányos többlete, de a szakértők szerint a folyamat a jövőben nem lesz ilyen intenzív, így a 0,7-1,9% közötti többlet a következő 3 évben is fennmaradhat. Az ingadozást tovább simíthatja az uniós források beáramlása, amivel együtt a külső finanszírozási képesség 3% körüli szinten maradhat.Első pillantásra meglepőnek tűnhet, hogy a jegybank a külső keresletet (GDP-alapon számolva) alig változtatta a szeptemberi előrejelzéséhez képest, pedig eközben az európai konjunktúrakilátások alaposan beborultak. Ennek egyik oka, hogy a közgazdászok úgy látják, a lassulás részben az autóipari szabályozási sokk ideiglenes hatásának a következménye, így jöhet némi javulás. Emellett a jegybank azért érezhetően óvatosabbá vált, hiszen az exportnövekedési várakozását idén és jövőre jócskán visszavette.