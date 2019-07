Így marad le a német gazdaság

Amerikai-kínai kereskedelmi háború

A német gazdaság ezen hagyományos erősségei azonban az elmúlt évtizedekben erodálódtak.

A félintézkedések nem fognak működni

A német gazdaság növekedési teljesítménye jelenleg elmarad a korábban megszokottól. Még az eurózónán belül is - amely most nem erős növekedési mutatóiról híres - a GDP-növekedési rangsor alsó felébe esett vissza 2018-2019-ben Németország, éppen hogy megelőzve Olaszországot. A németek által gyakran lekicsinyelt francia gazdaság - illetve a Brexit által sújtott brit gazdaság - ha csak némileg is, de gyorsabban növekszik Németországhoz képest.A gazdaság gyengesége nem vált a német közéleti viták fő kérdéséve, főként azért, mert a foglalkoztatottsági adatok még mindig elég erősek, illetve a munkanélküliség mértéke alacsony. Sok állás jön létre főként a szolgáltató szektorban, amelyet a fogyasztói költekezés hajt. Csak idő kérdése azonban, hogy mikor fog a feldolgozóiparban mintegy egy éve elindult visszaesés negatívan kihatni más szektorokra.A német gyártókat újabban a világkereskedelem visszaesése is sújtja. A kereskedelmi dinamika hiányát számos tényező okozza, köztük kiemelkedik az Egyesült Államok és Kína közötti vámháború és szélesebb körű kereskedelmi konfliktus.Németország keveset tehet a globális kereskedelem bajainak orvoslására. Emiatt minden tőle telhetőt meg kellene tennie a német gazdaság belső dinamizmusának - beruházások és innováció révén történő - megteremtésére. Sajnos, a gazdasági aktivitás ezen területét éveken át elhanyagolták. Ebből adódóan Németország, mint befektetési helyszín veszített vonzerejéből, illetve a tőkeexport szintje is nagymértékű.Ráadásul Németország híres munkatermelékenysége alig nőtt 2017 óta, miközben a bérek és a nem bérjellegű költségek gyorsabban emelkednek, mint a többi európai államban. A feldolgozóipari bérek szintje a nemzetközi standardok alapján már hosszú ideje magasnak tekinthető. Ez igaz az adók mértékére is.Más országok adóreformjai után Németország újra azon országok közé tartozik, ahol a legmagasabb a társasági adó, illetve a kis és közepes vállalkozásokat terhelő adók szintje. Ezen felül az igen magas átlagos energiaárak miatt sem tudnak az iparvállalatok bővülni Németországban.A magas bérek, magas adók és magas energiaárak hármasa nem okozna gondot, ha a Németországban működő vállalatok első osztályú infrastruktúrára, illetve magasan képzett munkaerő-kínálatra támaszkodhatnának, ami igazolná a magas adókat és vállalkozási költségeket.Néhány hosszú távú intézkedésre lesz szükség a jelenlegi helyzet javítására, amelyben most a vállalati szektor találta magát. Mégis, mindezen problémák ellenére - amelyek egyre sokasodnak és láthatóak a kereskedelmi és beruházási adatokban - a német döntéshozók vonakodnak kezelni az olyan "régi" és nem népszerű kérdéseket, mint az adózást vagy a béren kívüli munkaköltségeket.Az adóreform bármilyen ésszerű formáját - amely kedvező hatásokkal járna - a szűkös forrásokra hivatkozva alapból elutasítják. Ez annál inkább is meglepő érvelés, mivel az adóbevételek rekordszintre emelkedtek, és az állami költekezés mértéke az egyes területeken nagyon eltérően változott.Mindeközben az átmeneti időre tervezett szolidaritási adó - amely az egykori Kelet-Németország gazdasági integrációjának finanszírozását célozza - hosszú ideje ígért eltörlése folyamatosan elmarad.Leegyszerűsítve, az állami kiadások növelése politikailag vonzóbb megoldásnak tűnik. Az új kormány 2018-ban történt megalakulása óta a legfőbb kiadási döntések a további nyugdíjemeléssel, a családtámogatások kibővítésével, illetve a széntüzelésű áramtermelés kivezetésével érintett régióknak nyújtott jelentős strukturális támogatásokkal kapcsolatosak.Bármit is gondolunk ezekről az intézkedésekről, egy tény vitán felül áll:még ha sürgősen szükség is van a jóléti állam támogatására a jövőben.Összességében az mondható el, hogy amennyire a német politikusok el akarják kerülni ennek beismerését, annyira sürgősen kell kezelniük a növekedést célzó intézkedésekkel a romló üzleti környezet kedvezőtlen helyzetét.