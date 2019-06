Ijesztő kijelentés Trumptól: rövidesen kiderül, megtámadjuk-e Iránt

A pontos helyszín azért nem mindegy, mert ha nemzetközi légtérben történt, akkor az irániak amerikai infrastruktúra ellen követtek el támadást a saját iráni légterükön kívül.

Trump délután már a Twitteren is kikelt az amerikai drónlelövés miatt és azt mondta, hogy az irániak most nagyon nagy hibát követtek el.Az olaj ára, amely az iráni drónlelövés hírére már egyébként is 3-4% körüli pluszban járt, még tovább emelkedett és most már inkább 5% körüli a szárnyalás mértéke.Amerikai katonai illetékesek azt állítják, hogy a lelőtt amerikai drón nem iráni, hanem nemzetközi légtérben volt, az irániak viszont azt állítják, hogy ez hazugság, mert igenis iráni légtérben történt az incidens.Éppen ezért ijesztő Trump kijelentése is, ugyanis egy közvetlen amerikai-iráni katonai összecsapás esélyét növeli. Arról, hogy egy ilyen összecsapásnak milyen kimenetelei lehetnek, hétvégi cikkünkben írtunk: