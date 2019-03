Ilyen egyszerű egy kereskedelmi háborút ... elbukni

A kínaiak tehát keményen megtorolták az amerikai kereskedelmi háborút és ez húzódik meg az amerikaiak exportjának visszaesése mögött.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy hogyan alakult az Egyesült Államok és az eurózóna Kínába irányuló exportja és amint láthatjuk: az amerikai export tavaly év végére éves alapon (háromhavi mozgóátlagot nézve) több mint 30%-kal zuhant, míg az eurózónáé 10%-kal nőtt. Ez tehát cáfolja azt a közkeletű nézetet, hogy az amerikai export összeomlása (és így a Kínával szembeni külkereskedelmi deficit rekordra duzzadása) a kínai gazdaság megroppanásával, a kereslet visszaesésével függ elsősorban össze.Az UniCredit Bank frankfurti vezető elemzője szerint ha az amerikai export olyan pályát írt volna le tavaly a második félévben, mint amilyet az eurózóna Kína felé irányuló exportja, akkor az amerikai exportvolumen mintegy 20 milliárd dollárral magasabb lett volna., így az elemző szerint éppen az ellenkezője igaz annak, mint amit Trump a híres tweetjében állított: "trade wars are good and easy to win".