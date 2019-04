"It was an absolute shit show" - Kifakadt Erdogan vejének felkészületlensége miatt egy befektető

"It was an absolute shit show", vagyis durva fordításban "az egész egy nagy szarakodás, egy humbug volt", fejtette ki névtelenül véleményét az Axiosnak egy befektető.

Szó szerint soha nem láttam még ennyire felkészületlen kormánytisztviselőt.

Berat Albayrak török pénzügyminiszter sok kritikát kapott már, hogy nem kizárólag szakmai rátermettsége miatt kapta meg a fontos posztot, hanem azért (is), mert a hatalmon lévő elnök, Recep Tayyip Erdogan veje. A török gazdaság nagyon nehéz helyzetben van, a válság óta először süllyedt recesszióba, az infláció magas, a munkanélküliség gyorsan nő, miközben piaci szereplők szerint a döntéshozók nem tesznek eleget azért, hogy reformokkal stabilizálják a helyzetet.Mivel Törökország erősen ki van téve külföldi befektetőknek, ugyanis jelentős külső finanszírozási igénye van, különösen fontos, hogy a kormányzat döntései ne rombolják az országgal szembeni a befektetői bizalmat, hanem inkább elősegítsék annak növelését.Valószínűleg ezzel a céllal tartott zárt ajtók mögött háttérbeszélgetést a török pénzügyminiszter múlt héten Washingtonban, amelyen az IMF és a Világbank képviselői mellett több száz befektető is részt vett. A piaci szereplők feltehetően reformterveket, konkrét intézkedéseket és hatástanulmányokat vártak, ehhez képest azonban egyes beszámolók szerint egészen mást kaptak Berat Albayraktól.- fogalmazott.Mások finomabban fogalmaztak, azonban többen is egyetértettek abban, hogy nem volt bizalomébresztő a pénzügyminiszter előadása. Ha pesszimisták akarunk lenni, akkor elmondhatjuk, hogy ez alapján nincsenek nagy tervei a török vezetésnek, miként oldják meg az ország problémáit, ami nem sok jót jelent a jövőre nézve. A török líra közben a recesszió közepette szép csendben kúszik vissza tavalyi történelmi mélypontja közelébe, és ha ehhez hasonló hírek fognak jönni a jövőben is Törökországból, akkor könnyen újabb török válsággal találhatjuk szembe magunkat a jövőben.