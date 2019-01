Ítéletidő: légi járatok százait törölték

Az amerikai meteorológiai szolgálat szerint a körülmények az ország északkeleti részén "megközelíthetik a hóvihar kritériumát".

Több mint 460 járatot töröltek a chicagói O'Hare nemzetközi repülőtéren és körülbelül 50 járatot a szintén chicagói Midway nemzetközi repülőtéren. Detroit környékén az autós közlekedés is lelassult a latyakos utak miatt.A havazások annak a viharnak a részei, amely Észak- és Dél-Dakota felől indulva keletnek tart, a Nagy-Tavak államain keresztül Új-Anglia felé. A vihar útvonalán egyes területeket jegesedés sújtott a havazás helyett.Az előrejelzések szerint a vihar akár 25 centiméternyi hóval boríthatja be a középnyugati államokat, mielőtt vasárnap megérkezik az ország északkeleti csücskébe, ahol akár félméternyi hó is eshet.Az Amtrak amerikai vasúttársaság a havazás miatt szintén törölt néhány Chicagóból Washingtonba és New Yorkba tartó szombati járatot, illetve néhány vasárnapit New York és Boston, illetve Pennsylvania között.