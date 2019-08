Itt a Fitch döntése: egyelőre nem érdemel felminősítést Magyarország

A következő időszakban a Fitch fokozatos lassulást vár a magyar gazdaságtól a kihívásokkal teli külső környezetben és a belső kapacitáskorlátok mellett. Szerintük a tavalyi éves átlagos 4,9%-ról az idén 4,4%-ra, majd jövőre 3,5%-ra lassulhat a növekedésünk, 2021-ben pedig már csak 2,5% lehet, ami már alatta lenne a hasonló besorolású országok átlagának.

fenntarthatóan csökkenne a GDP-arányos adósságunk,

nőne a gazdasági bizalom,

javulna az üzleti környezet, ami a növekedést is támogathatná makrogazdasági egyensúlytalanságok nélkül.

bizonytalanná válna a gazdaságpolitikai környezet, ez pedig a stabilitást veszélyeztetné,

romlana a költségvetési pálya, ami visszafordítaná az adósság csökkenését,

gyengülne az intézményi környezet.

A Fitch elemzése szerint az utóbbi öt év átlagos magyar gazdasági növekedése kicsivel meghaladja a hasonló besorolású országokét, a bővülést elsősorban a háztartások fogyasztása és a beruházások fűtik. Kiemelik, hogy a második negyedévben ugyan kissé csökkent a növekedés üteme, de még mindig erősnek mondható, és egyelőre csak mérsékelt makrogazdasági egyensúlytalanságok látszanak. Hozzáteszik, hogy az MNB laza monetáris politikája is támogatja a növekedést.A hitelminősítő szakemberei hangsúlyozzák, hogy a magyar fiskális politika nagyjából összhangban van a hasonló országokkal, az utóbbi években támogató volt, amivel nőtt a strukturális hiány. Az idei év kapcsán kiemelik, hogy a büdzsé a vártnál kedvezőbb helyzetben van, így 1,8%-ra csökkentették idei hiányvárakozásukat, ami megegyezik a kormány céljával.az, hogy a GDP 70%-ára rúgó magyar államadósság jelentősen meghaladja a BBB besorolású országok 39,4%-os átlagát. Ugyanakkor azt elismerik, hogy az adósság szerkezete javult, hiszen már csak 18,4%-a van devizában, 63,3 százaléka pedig belföldiek kezében.A Fitch szerint Magyarország egyértelműen profitált az EU-tagságából, ennek ellenére a magyar kormányzat és Brüsszel kapcsolata nem volt felhőtlen az utóbbi években. Példaként említik az EU által is kifogásolt és végül elvetett közigazgatási bírósági rendszert, amit szerintük nem hoz majd vissza a kormány. Más vitás kérdések azonbanA ma kiadott közlemény végén azt is elárulta a Fitch, mi kellene ahhoz, hogy valamelyik irányba változzon a besorolásunk. Egy pozitív lépés (kilátásjavítás vagy felminősítés) akkor jöhetne, ha:Ezzel szemben rossz híreket akkor kaphatnánk, ha:Elvileg ma este még várható a Standard & Poor's véleményének megjelenése is Magyarországról, októberben pedig utolsóként idén a Moody's vizsgálódik majd.