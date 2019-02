Itt a friss GDP adat, újra nagy meglepetés!

Az előzetes várakozások szerint a tavalyi harmadik negyedéves, kiemelkedően erős teljesítmény (5,1%) után elindulhatott a magyar gazdaság lassulása, ugyanakkor volt ebben némi bizonytalanság, hiszen a termelő szektorok (ipar, építőipar) teljesítményén összességében nem látszott a fékezés. Szigorúan nézve a lassulás valóban tetten érhető, hiszen a releváns, igazított adat szerint 5,1%-ról 4,8%-ra "mérséklődött" a növekedés. Ugyanakkor a továbbra is 5% körüli tempó mellett jelentős fékezésről nem érdemes beszélni. (Jól mutatja a lassulás kis mértékét, hogy a kiigazítatlan adat 4,9%-ról még kissé emelkedni is tudott.)

Egy százalék felett tudott maradni az előző negyedévhez viszonyított növekedés is: a KSH közlése szerint ilyen alapon számolva 1,1%-os volt a bővülés.

a növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, a legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások.

A tegnapi cikkünkben már előrevetítettük , hogy benne van a pozitív meglepetés a levegőben, hiszen a jó ipari, építőipari termelés mellett a szolgáltatásokat az erős belső kereslet húzhatta. A KSH az első becsléskor nem közöl részletes számokat arról, hogy milyen volt a GDP-növekedés belső összetétele, de annyit megjegyzett, hogyVagyis a legnagyobb súlyú szektor sem fékezte a gazdaságot, ezért lehetett újra meglepetés az adat. A szektoron belül minden ágazat jól teljesített: Boros Zsuzsa, a KSH munkatársa úgy fogalmazott a Reutersnek, hogy a kiskereskedelem, a gépjárműjavítás és az idegenforgalom is szépen bővült. A belső kereslet és a szolgáltatás-külkereskedelem összességében ellensúlyozhatta a lanyhuló külső környezet fékező hatásait, ezért lehet, hogy miközben Európa legtöbb fejlett gazdaságában lassulás figyelhető meg, addig a magyar gazdaságban ennek egyelőre alig van nyoma.További részletek hamarosan.

A sokféle GDP-növekedésről - Így nézzük mi

A KSH többféle GDP-mutatót közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-index természetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ugyanakkor ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.