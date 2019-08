Itt a friss jóslat: évekig eltarhat a kereskedelmi háború

Rövid távon Trump számára egy gyenge megállapodás megalkuvást jelentene, és gyengítené a 2020. novemberi elnökválasztások esélyeit

- írja a Fitch Solutions. A két fél továbbra is egészen távol áll a megoldástól és az álláspontjaik eléggé különbözőek. A változás az eddigi helyzetben az, hogy már nem csak a republikánusok, hanem a demokraták is gazdasági agresszornak tekintik Kínát, így egy gyenge megállapodás az egész társadalomra nagy hatással lehet. Ez viszont változhat, amennyiben a vártnál erősebb gazdasági lassulást figyelhetünk majd meg mind Washingtonban, mind Peking. Ez rákényszerítheti mindkét félt, hogy egy felszínes megállapodást kössenek, csupán a piaci és üzleti szereplők megnyugtatása céljából.A felmérések szerint Kína megítélése 2017 óta romlik az amerikai népesség körében, ami segíti a politikusokat a keményebb fellépésben.

A Fitch úgy véli, hogy Kínának előnyösebb kivárni a 2020-as elnökválasztást, mert úgy az amerikaiak vélhetően engedékenyebbek lehetnek a politikai nyomás megszünésével. Ezen felül pedig a jüan pszichológiai 7-es CNY/USD szint átlépésének megengedése is arra enged következtetni, hogy Kína hosszabb kereskedelmi háborúra számít.Augusztus elején írtunk arról a Goldman Sachs kutatásról, ami szintén úgy véli, hogy 2020 őszéig nem várható átfogó kereskedelmi megállapodás. A Goldman elemzői szerint az az alapeseti forgatókönyv, hogy a 2020. novemberi amerikai elnökválasztásig a megemelt amerikai vámtarifák érvényben lesznek, gyors enyhülés tehát nem várható az eldurvult kereskedelmi vitában. Jan Hatzius arra is felhívta a figyelmet, hogy meglátása szerint az utóbbi időben az amerikai jegybank intenzívebben figyel, illetve reagál a kereskedelmi háborúból fakadó globális növekedési kockázatokra. Akkor még az elemző úgy értékelte a Fed elkövetkező kamatdöntő üléseinek kimenetelét, hogy a Fed három kamatvágást hajt majd végre, azaz szeptemberben 75%-os eséllyel, októberben pedig 50%-os eséllyel újabb 25 bázispontos enyhítést tesz. Ebből az első már be is következett.