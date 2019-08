Itt a nagy bejelentés: Trump új szintre emelte a kereskedelmi háborút!

For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Lesz-e Kínának erre is válasza? A kereskedelmi háború egy chicken game játék, ahol mindenki igyekszik irracionálisan bátornak mutatni magát. Ez csak egyre erősebb gesztusokkal lehetséges, de még nem tudni, hogy Trump mostani akciója hol helyezkedik el a sorban.

Bár a kereskedelmi viszonyok miatt Kína lehet a nagyobb vesztese a háborúnak, Trump most sokat kockáztat: ahogy a Marketwatch felhívja a figyelmet, a friss lépések egyre inkább a szavazóbázisának számító államok gazdaságát sújtja, így az újraválasztási esélyei romolhatnak. (Tavasz végén Trump népszerűsége kifejezetten magas volt, egy pénteken megjelent felmérés viszont meglepően nagy elégedetlenséget tükrözött.)

Természetesen rövid távon a legizgalmasabb kérdés a piaci reakció. A tőkepiacok nem tudták leragálni a bejelentést, a tőzsdék mellett a devizapiacok is bezártak. Az időzítés bizonyára nem véletlen, most van két napja Kínának reagálni. Még arra is mutatkozik némi esély, hogy az ázsiai ország tárgyalási hajlandósága esetén Trump kegyesen hajlandó lesz felfüggeszteni a hétvége folyamán a bejelentett intézkedések végrehajtását. Ha ez nem történik meg, biztosra vehető a pesszimista piacnyitás. A romló gazdasági kilátások a részvénypiacokat és a kockázatosabb eszközöket érinthetik látványosan, ezért az ázsiai és az európai tőzsdék masszív mínuszokkal kezdhetnek, de a feltörekvő országok devizaárfolyamai is gyengülhetnek. Ez a forint esetében néhány nap alatt akár az új történelmi mélypontot elérését is jelentheti.

Twitteren jelentette be Trump, hogy a Kínával való "nem fair kereskedelmi kapcsolatukra" intézkedésekkel reagál. A közvetlen kiváltó ok a mai kínai bejelentés volt, ami szerint 75 milliárd dollárnyi amerikai exportra vetnek ki magasabb vámot. Trump a lépést politikailag motiváltnak nevezte, és bejelentette, hogy október 1-től az eddigi 250 milliárd dollár értékű, Kínából érkező termékek vámterhét 25%-ról 30%-ra növeli. Ezen felül további 300 milliárd dollár értékű Kínából érkező termék vámját megemeli. Ez volt az a termékkör, amit még korlátozások nélkül exportálhatott Kína az amerikai piacokra, de szeptember 1-től egy korábbi bejelentés alapján már 10%-os vámmal sújtották volna. A mai döntés értelmében a teher magasabb, 15%-os lesz.A lépés még annak fényében is meglepetés, hogy a kínai vámemelésre várható volt a viszontválasz, és a nap folyamán Trump utalt rá, hogy még tesz ma egy nagy bejelentést. A döntés a kereskedelmi háború eszkalálódásának tekinthető, nem csak a vámemelések mértéke és széles köre miatt, hanem mert soha nem reagált ilyen gyorsan és hevesen egyik fél sem a másik ország vámháborús intézkedéseire.Több fontos kérdés is felmerül, amelyekre talán a jövő hét elejére választ kapunk.