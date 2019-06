Itt az MNB friss előrejelzése!

Idén 4,3%-kal nőhet a GDP a márciusban várt 3,8% helyett at MNB friss prognózisa szerint, ami vélhetően azzal függ össze, hogy az első negyedévben minden várakozást felülmúlt a növekedés. Az MNB előrejelzése összhangban van a piaci várakozásokkal. Jövőre és azt követően is 3,3%-kal nőhet a GDP, ami szintén kisebb felfelé módosítást jelent.

Az MNB ábráján az is látszik, hogy a GDP-növekedés elérhette a csúcsát, ezt követően már valamivel lassabb bővülés vár ránk.Az infláció idén a korábban várt 3,1% helyett 3,2% lehet, és a pénzromlás üteme jövőre is felülmúlhatja a korábbi prognózist. Márciusban még 3,1%-os inflációt vártak, most azonban 3,4%-os ütemet prognosztizál az MNB 2020-ra. A pénzromlás üteme az előrejelzési horizont végére, 2021-ben visszatér a 3%-os célhoz.