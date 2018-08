Itt egy ábra arról, melyik ország dobhatja be a törölközőt először

Egyre kiterjedtebb a feltörekvő piacokat érintő fertőzés, Törökország, Argentína és Oroszország után már Ázsiában, Indiában és Indonéziában is megjelentek az eladási hullám jelei. Ebben a helyzetben pedig az egyik legfontosabb mutató a külső fedezettség, hogy mennyi időre elég egy ország tartaléka, ha teljesen befagyna a piac. Ezzel kapcsolatban a Morgan Stanley készített egy friss ábrát, amit a Zerohedge idéz.A Morgan Stanley elemzői nagy körképet készítettek a feltörekvő piacokról, melynek egyik fontos megállapítása, hogy az országcsoport növekedését az utóbbi években elsősorban a külföldi tőkebeáramlás támogatta. Ez viszont a fizetési mérlegen keresztül jelentős külső (devizában való) finanszírozási szükségletet generált, különösen Törökország esetében.De mi történik akkor, ha a külső tőkebeáramlás megáll, vagy akár a visszájára fordul? - teszik fel a kérdést. A korábban bevonzott tőke miatti finanszírozási szükséglet akkor is fennáll, ilyenkor van szerepe a tartalékoknak. A Morgan Stanley egy saját mutatót készített, ami a "külső fedezettségi ráta" nevet kapta. Ennek lényege, hogy az ország devizatartalékait hasonlítják össze az egy éven belüli külső finanszírozási szükséglettel, ami magában foglalja a fizetési mérleg esetleges hiányát, a rövid lejáratú devizaadósságot, illetve a hosszú lejáratú adósság amortizációját a következő egy évben. Ez persze önmagában nem új felfedezés, hasonló módszerrel szokták kiszámítani a szükséges devizatartalék mennyiségét is. Az amerikai bank elemzői azonban most egy ábrára tették a feltörekvő országokat ebből a szempontból:

Klikk a képre!

A mutató azt érzékelteti, mennyi idő alatt fogyhat ki egy ország a tartalékból, minél alacsonyabb, annál nagyobb veszélyben van a finanszírozása, hiszen ha elfogynak a források és nem tudnak állampapírt eladni, akkor már csak a nemzetközi segítség (például IMF-hitel) vagy az államcsőd van hátra.Az ábrán látszik, hogy jelenleg Törökország van a legrosszabb helyzetben, hiszen mindössze a rövid távú finanszírozási szükséglet 40%-ára elegendők a tartalékai. Az utóbbi időben a piac kicsit megfeledkezett Ukrajnáról, de még mindig komoly veszélyben vannak, ahogy az éppen az IMF-nél kilincselő Argentína is. Utánuk elvileg Jordániában és Ecuadorban a legnagyobb a finanszírozási kockázat, majd meglepetésre a régiónk legsérülékenyebb országa következik,. Magyarország a középmezőnyben van 1,4-es értékkel, vagyis ha a következő egy évben egyetlen fillérnyi devizaforrást sem tudnánk bevonni, akkor is maradna még tartalékunk. A legnagyobb biztonságban pedig Thaiföld és Oroszország állnak.