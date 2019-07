Jó hír jött az Egyesült Államok gazdaságáról, mégsem vág kamatot a Fed?

A foglalkoztatás mellett a munkanélküliség is emelkedett, 3,6%-ról 3,7%-ra. Ez azonban nem ront sokat a kedvező munkapiaci képen, hiszen a munkanélküliség még így is történelmi mélységekben van. Vagyis - bár 300 ezer fő belépett a piacra munkát keresve - a munkaerőpiac továbbra is feszes, és nem utal a gazdaság lanyhulására. Igaz, a 3,1%-os órabér-növekedés azt jelzi, hogy költségoldali inflációs nyomástól továbbra sem kell tartani az Egyesült Államokban.Az adatok összességében inkább a szigorúbb monetáris politika képviselőinek adnak muníciót a vitában, ezért enyhíthetik azokat a várakozásokat, melyek szerint a közelgő amerikai lassulást kamatcsökkentésekkel kellene ellensúlyozni. A Fed félig-meddig már elköteleződött a monetáris lazítás mellett, ám a mértékével kapcsolatban nagy a bizonytalanság. Van, aki csak jövőre várja a kövektező kamatcsökkenést, van, aki még az idénre is háromra számít. Donald Trump elnök folyamatosan bírálja a szerinte késlekedő Fed-döntéshozókat, noszogatva őket a mielőbbi kamatvágásokra.Az adat után a hosszabb lejáratú amerikai állampapír-hozamok (amelyeket a jövőbeli kamatpolitikával kapcsolatos várakozások befolyásolnak) emelkedni kezdtek, illetve a dollár is erősödött az euróval szemben: a kurzus 1,127 közeléből 1,124 alá esett.