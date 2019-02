Jöhet az MNB nagy dobása, ami évekre megpecsételi a forint sorsát

Milyen lapok vannak az MNB kezében?

Az úgynevezett monetáris politikai célú kamatcsere-tendereket (MIRS) tavaly decemberben lezárta a jegybank, viszont ezek 5-10 éves tenderek voltak, így elvileg 2028 végéig fog teljesen kifutni az eszköz még úgy is, hogy új ügyleteket nem köt a jegybank. Az állomány jelenleg meghaladja az ezermilliárd forintot. A jegybank célja az volt, hogy ezekkel a kamatcsere-ügyletekkel a kereskedelmi bankok kamatkockázatát mérsékelje, cserébe a pénzintézetek vállalták, hogy jelentősen növelik kkv-hitelállományukat.

Ezt váltotta fel idén januártól az NHP Fix program, mely szintén a kkv-k hitelezését segíti, de nem elsősorban az állománynövelés, hanem az egészségesebb szerkezet a célja. Az 1000 milliárd forintos tervezett keretösszegű program célja, hogy hosszabb kamatperiódusú hiteleket nyújtsanak a bankok a vállalkozásoknak, ezt segíti az MNB.

A legfontosabb nem konvencionális eszköz továbbra is a forintlikviditást nyújtó devizaswap. A 2016-ban indult program keretében az MNB euróért forintot ad a bankoknak különböző futamidő (1 hónaptól 12 hónapig) mellett, ezzel a jegybank növeli a bankrendszer forintlikviditását. Ezzel az volt a cél, hogy a bankközi piacok forgalmát élénkítsék, illetve célzott eszközökkel lazítsanak. Mivel ez az eszköz kötődik legszorosabban a monetáris politika elsődleges céljához, a következő hónapokban erre az eszközre lesz érdemes figyelni.

2000 milliárd forint áll ugrásra készen

"A monetáris tanács felkészült a monetáris politika fokozatos és óvatos normalizációjára, amelynek során először a nem konvencionális eszköztárral kapcsolatos lépésekre kerül sor" - szögezte le közleményében kedden az MNB monetáris tanácsa. Aki az elmúlt hónapokban egy kicsit is követte a monetáris politikát, annak ez a kijelentés nem volt meglepetés, a jegybank többször leszögezte, hogy nem fog rohanni a kamatemeléssel, előbb ezeket a nem konvencionális eszközöket vezeti majd ki. De haladjunk szépen sorban! Hogyan lehet normalizálni? Mik azok a nem konvencionális eszközök?Az elmúlt években a jegybanki alapkamat elérte mélypontját, viszont az MNB szeretett volna még tovább lazítani, ezért vezette be ezeket az úgynevezett nem konvencionális eszközöket. (Ezek részben inflációs, részben hitelezési célokat szolgáltak.) Vagyis ezek használata gyakorlatilag további monetáris lazítással ért fel, miközben az irányadó (vagy annak tekintett) kamat változatlan maradhatott. Mára ezen eszközök közül nem sok maradt:A devizacsere-tendereket általában hétfőnként hirdette meg az MNB, a kereslet és a likviditási helyzet függvényében fogadtak el ajánlatokat. Jelenleg, aminek nagy része egyéves futamidejű. Az eszköz elindításakor inkább a rövid ügyletek domináltak, majd a futamidő hosszabbítását is szem előtt tartotta a jegybank.

Vagyis kiemelt figyelem övezheti a monetáris tanács március 26-i ülését, amikor a kamat meghatározása mellett jön a friss inflációs jelentés és likviditási előrejelzés is.

Az ábrán látszik, hogyazzal, hogy nem növeli a devizaswap állományát, 1989 milliárd forinton stagnál azóta. Vagyis most minden tenderen csak annyi ajánlatot fogadnak el, amennyi aktuálisan lejár. A következő, még ennél is fontosabb lépés majd az lesz, amikor nem újítják meg teljesen a lejáró swapokat, vagyis elkezd lassan csökkenni az állomány. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy csökken a bankrendszer forintlikviditása, ami célzott monetáris szigorítással ér fel. De mikor kerülhet erre sor?Jelenleg negyedévente határozza meg a kiszorítandó likviditás mennyiségét az MNB, a keddi közleményben azt írták, hogy "a Tanács decemberben a 2019 első negyedévére megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás nagyságát változatlan mértékben, legalább 400-600 milliárd forintban határozta meg. A Monetáris Tanács legközelebb 2019 márciusában dönt a kiszorítandó likviditás mennyiségéről, és ennek figyelembevételével határozza meg a jegybanki swapeszközök állományát".Akkor sem kell aggódni, ha a jegybank bejelenti, hogy elkezdi leépíteni a swapok állományát, hiszen ezt valószínűleg fokozatosan teszi majd meg, nem egyik pillanatról a másikra zárja el a likviditási csapot. Egyébként még ha mostantól egyáltalán nem hirdetnének meg devizacsere-tendereket, akkor is 2020 elejére futna csak ki a teljes állomány.

Kamatemelés? Hol van az még!

Vagy az egynapos hitel jelenleg 0,9%-os kamatát emelik meg, ezzel eltávolodik az alapkamattól.

Vagy pedig a mínusz 0,15%-os egynapos betéti rátát kezdik el emelni első körben a pozitív tartományba.

Az MNB eddigi kommunikációja alapján azonban nem kell számítani arra, hogy a teljes állományt leépíti a jegybank, hiszen már bejelentették, hogy. Vagyis a fordulat várhatóan úgy fog majd kinézni, hogy a most 2000 milliárdos állomány szép lassan elkezd leapadni, aztán amikor az MNB úgy érzi, hogy megfelelő a likviditás, akkor ott stagnálhat, majd a későbbiekben ezzel az eszközzel tudják finomhangolni a monetáris politikát.Amikor monetáris szigorításról beszélünk, akkor persze a legtöbben a kamat emelkedésére gondolnak, azonban az MNB mostani helyzetében ez csak távlati cél lehet,. Ha márciusban el is kezdi a swapok leépítését a jegybank, akkor még mindig hónapokig fog tartani ez a folyamat, miközben folyamatosan figyelik majd a beérkező adatokat, elsősorban az infláció alakulását.Ráadásul a kamatfolyosó is évek óta aszimmetrikus, az alapkamat jelenti a felső szélét, míg az alja az egynapos betéti kamat mínusz 0,15 százalékos kamata. Korábban szimmetrikus kamatfolyosó volt megszokott, így első lépésként vélhetően abba az irányba mozdul majd el az MNB. Vagyis első lépésként nem az alapkamat emelése jöhet, hanem kétféleképpen lehet szimmetrikusabb a folyosó:Az eddigi jelzések és a várakozások alapján a másodikra van nagyobb esély, illetve az is elképzelhető, hogy a kettő párhuzamosan történik majd meg, vagyis nem szűkítik a kamatfolyosót, hanem egyszerre döntenek majd az egynapos betéti és hitelkamat azonos mértékű emeléséről. De akkor az alapkamat még mindig változatlan maradhat.

Az inflációs folyamatokat pedig nehéz hosszabb időre előre jelezni, hiszen sok múlik majd a külföldi tendenciákon is a magyar alapfolyamatok mellett.

Mi lesz a forinttal, ha tényleg jön a fordulat?

Vagyis az egész monetáris szigorítás, és az sem zárható ki, hogy a beérkező makroadatok menet közben ezt megakasztják. Ilyen típusú kockázatra a jegybank már a héten felhíta a figyelmet, amikor a közleményében a romló külső konjunktúra miatti bizonytalanságot említette. Az alappálya azonban egyelőre nem ez. Az MNB fő üzenete, hogy "az inflációs cél fenntartható elérésének megítélésében a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordít a tartós inflációs tendenciákat megragadó alapfolyamat-mutatók alakulására". Hozzáteszik, hogy az erős belső kereslet fennmaradásával párhuzamosan az adószűrt maginfláció 2019 elején 3 százalék fölé emelkedhet, majd a monetáris politika horizontján 3 százalék közelében alakul. A tartós inflációs tendenciák értékelése szempontjából az elkövetkező időszak beérkező adatai meghatározóak. Vagyis a következő hónapokban elsősorban az adószűrt maginflációra lesz érdemes figyelni, az határozhatja meg az MNB lépéseinek időzítését.Piaci szempontból a legfontosabb kérdés az lesz, milyen hatással lesz a forintra az MNB lépése. Az elmúlt két hétben láthattuk, hogy már a szigorítás óvatos belengetése is érezhető erősödést váltott ki a magyar deviza piacán, és a keddi kamatdöntés után is tovább vették a forintot, pedig semmi konkrétumot nem árult el a monetáris tanács a tervezett lépésekről.

Az OTP szerint a forinttal kapcsolatos jegybanki kommunikációt az határozhatja meg a következő időszakban, hogy megpróbálják a jelenlegi szinten, 320 körül vagy kicsit alatta tartani az árfolyamot.

Alapesetben arra lehet számítani, hogyvagyis további erősödés jöhet, hiszen a likviditás szűkülésével várhatóan elindulnak majd felfelé a bankközi kamatok. Kérdés, hogy ezt a hatást mennyire árazza majd be előzetesen a piac. A későbbi kamatemelés további forinterősödést is indokolhat.A keddi döntés után a Commerzbank szakembere azt emelte ki, hogy már az eddig látott inflációs folyamatok is indokolnak szigorítást, ha a jövőben kissé csökkenne az áremelkedés üteme, akkor sem nagyon indokolható a hitelezés további élénkítése nem konvencionális eszközökkel vagy az aszimmetrikus kamatfolyosó fenntartása. A logikus az lenne, ha már márciusban legalább egyértelműen utalna erre a monetáris tanács, ugyanakkor az elemző szerint a monetáris tanács egyelőre megelégedhet a verbális intervencióval, ami az elmúlt hetekben is sikeres volt, erősítette a forintot. Így könnyen lehet, hogy márciusban semmilyen konkrét lépés nem jön majd, az MNB eljátssza ugyanazt, amit már sokszor az elmúlt években.Az OTP Bank friss kommentárja szerint az adószűrt maginfláció a következő hónapokban a 3%-os jegybanki cél fölé emelkedhet, így az MNB elkezdheti a fokozatos szigorítást a beérkező adatok függvényében. Az első lépés a bank elemzői szerint is a devizaswapok leállítása és az egynapos betéti kamat nullára emelése lehet. Ezek azonban inkább csak szimbolikus intézkedések lennének.