Johnson európai Brexit turnéba kezdett

A Brexit tárgyalások több fronton sem mutatnak megoldásközeli állapotot. Nagy Britannia 1973-ban csatlakozott az EU-hoz és 46 év múlva, a népszavazás után 3 évvel várható a kilépése. Ugyanakkor 10 héttel határidő előtt is teljes a bizonytalanság. Az EU sokszor elmondta, hogy nem fogja újra tárgyalni a kilépési egyezményt, mégis Boris Johnson próbálja megváltoztatni a megváltoztathatatlant.Johnson miniszterelnökként az első külföldi útján Angela Merkellel találkozik ma, csütörtökön pedig Emmanuel Macronnal fog találkozni Brexit-ügyben. Johnson a várakozások szerint Merkeltől újra a megállapodás újratárgyalását fogja kérni, amit a német kancellár sokadszorra is el fog utasítani. Abban sem várható változás, hogy Johnson az elszántságát kívánja majd hangsúlyozni, hogy megállapodás hiányában is kilépteti Nagy-Britanniát az EU-ból. Johnson ezzel arra fogad, hogyha "no-deal" kilépéssel fenyegetőzik, akkor az akörül kialakuló politikai- és gazdasági zavarok meggyőzhetik Merkelt és Emmanuel Macron francia elnököt, hogy az EU-nak muszáj lesz beadni a derekát.Ennek ellenére Merkel azt mondta, hogy ugyan nyitott a gyakorlati megoldásokra az ír határ mentén lévő backstoppal kapcsolatban, amit Johnson elfogadhatatlannak tart a kilépési nyilatkozatban, viszont a kilépési nyilatkozat, amit 3 évig alkudtak, már nem alku képes. Merkel szerint a "no-deal" Brexit sokkhatásként terjedne át a világgazdaságon és gyengítené mind a britek mind az EU gazdaságát. Emellett gyengítené London nemzetközi pénzügyi központi pozícióját is a világban.. Az egyszer rémálom szcenárióként emlegetett “no-deal" Brexit napjainkra egy realisztikus lehetőség mind az államok, mind a befektetők számára. Nem lehet tudni mi fog történni Londonban. Lehetséges opciók a halasztás, az utolsó másodperces alku, vagy a Brexit teljeskörű lemondása is akár. A britek kiszakadása az EU-ból alku nélkül azt jelentené, hogy nincsen kialakított módja a Brexit utáni szolgáltatások, termékek és tőke áramlásának a két szomszédos régió között.Jeremy Corbyn a múlt héten helyezte kilátásba, hogy a szeptember elején véget érő törvényhozási szünet után bizalmatlansági indítványt nyújt be Boris Johnson kormányfő ellen. A politikus átmeneti egységkormány létrehozására, a Brexit elhalasztására és előrehozott választások kiírására tett javaslatot, amelynek kampányában egy újabb népszavazás kiírása mellett szállna síkra.Az előrehozott választásról a YouGov közvélemény-kutató intézet végzett kutatást, amiben a megkérdezettek 44% elutasítja az egységkormány gondolatát, 37% támogatja, 19 százalék pedig bizonytalan. Az elutasítók között szokásosan túlnyomórészt konzervatív, Brexit mellett szavazók vannak, míg a támogatók között ellenzéki és az EU-ban maradni kívánók vannak.A felmérés kitárt az egyes esélyes jelöltek miniszterelnökként való elfogadottságára is. A megkérdezettek között Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetőjének elutasítottsága volt a legnagyobb, , , akit a szintén munkáspárti társa, Harriet Harman követ. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a kilépési nyilatkozat utolsó pillanatokban történő visszavonásának nagyon csekély a politikai támogatottsága ahhoz, hogy reális kimenet legyen."A szalma arannyá szövése még sosem működött. Ez igaz a Brexitre is." - mondta Michael Roth, Németország EU-s minisztere. Szerinte az észak-írországi békéhez és a belső piac integritásához az EU ragaszkodik, és arról nem hajlandó tárgyalni.Johnson nemrégiben írt az Európai Tanács elnökének, Donald Tusknak, egy levelet, amiben arra kéri, hogy az EU hagyja el az ír backstopot, amit az EU-s vezetők gyorsan és egyöntetűen elutasítottak.A Reuters tudósítása szerint diplomaták úgy látják, hogy Johnson a nemzetközi kapcsolatokat a belpolitikai ügyeinek rendezésére próbálja felhasználni. Néhányan attól félnek, hogy Johnson próbálja megalapozni a szembenállási mentalitást az EU-val szemben, hogy ezt később belpolitika szinten felhasználhassa, mint az EU hajthatatlansága.