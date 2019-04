Juncker: nincs több haladék a Brexitben, csak egyetlen esetben

nagyon valószínű forgatókönyv az április 12-én éjfélkor bekövetkező megállapodás nélküli kilépés. Ez nem az a kimenet, amelyet én szeretnék, de ez az a kimenet, amelyre az EU bizonyára készen áll.

Jean-Claude Juncker ezzel lényegében máris nemet mondott arra a kérésre, amelyet Theresa May brit kormányfő egy maratoni kormányülés után tegnap este jelzett (április 12-höz képest is kérnek egy rövid, nem konkretizált halasztást). Fontos hozzátenni:mivel március 29-ig nem fogadta el a brit alsóház a kilépési megállapodást, ezért csak április 12-ig halasztották el a Brexitet. (Ha elfogadták volna március 29-ig a megállapodást, akkor május 22-ig tolódott volna a Brexit napja.)Arra, hogy a rövid távú halasztásra várhatóan nemet fog mondani az EU, egy ma délelőtti és délutáni cikkünkben is felhívtuk a figyelmet:A Bizottság elnöke ma úgy fogalmazott a Reuters tudósítása szerint:Juncker azt is mondta a felszólalásában:A Bizottság elnöke hozzátette: lehet szó permanens vámunióról, szabadkereskedelmi megállapodásról, vagy EGT-tagságról is. Ennek eldöntése a brit félen múlik.Az április 10-i EU-csúcs újra világos ultimátumot ad az Egyesült Királyságnak: vagy április 12-én éjfélkor megállapodás nélkül kiesik az ország az EU-ból, vagy csak a hosszú, legalább 9-12 hónapos Brexit-halasztást ajánlják fel, de azt is csak akkor, ha May hiteles indokokkal kéri ezt. Mindezért cserébe pedig meg kell rendeznie az országnak a május 23-26 közötti EP-választásokat.Ha pedig egyiket sem akarja a brit politikai elit - a megállapodás nélküli kiesést már kétszer is leszavazta az alsóház és most törvényt is készítenek a no-deal minden áron való elkerülése érdekében, hogy bekorlátozzák Mayt - akkorEz negyedik nekifutásra történne már meg április 11-én, vagy 12-én a brit alsóházban abban a tudatban, hogy a hosszabb távú politikai deklaráció tartalma módosul(ha)t, például a permanens vámunió irányába. Erről a témáról éppen ezekben az órákban egyeztet egymással Theresa May kormányfő és a fő ellenzéki erő, a Munkáspárt elnöke.