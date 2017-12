Kapaszkodj meg: minden tizedik dolgozó magyar szegénynek számít

MagyarországonEz új csúcsnak felel meg. Az úgynevezett2016-ban az előző évi 9,6%-ról, ami már akkor is rekordnak számított az adatok vezetése, vagyis 2005 óta - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból.

Csúcson a dolgozói szegénység

A foglalkoztatás folyamatos bővülése és a munkaerőhiány megjelenése következtében természetes módon a nehezebben foglalkoztatható, alacsonyabb hozzáadott értéket előállítók aránya növekedett, ez is okozza a dolgozói szegénység növekedését.

A másik tényező a közfoglalkoztatás növekedése, akik közgazdasági értelemben nem feltétlenül számítanának munkavállalónak, de statisztikailag igen. Így ők az alacsony jövedelmükkel beleesnek a dolgozói szegénység kategóriájába, miközben más (inaktivitáshoz, munkanélküliséghez kötődő) kategóriákból kikerülnek.

A foglalkoztatotti körbe kerülőknek nem feltétlenül kellene a mediánjövedelem 60%-a alatt keresni. A dolgozói szegénység növekedése így annak is a bizonyítéka, hogy az adórendszer és az állami transzferek nem tudták felemelni az alacsony jövedelműeket, így ők a dolgozói szegénységbe ragadnak.

A baj csak az, hogy a közfoglalkoztatottak számának elmúlt 4 évben látott emelkedése csak nagyságrendileg a felét magyarázhatja a dolgozói szegénység növekedésének.

Statisztikai szemfényvesztés

A társadalmi juttatások utáni dolgozói szegénység növekedése több tényező együttes eredménye, érdekes módon ezek között vannak kedvező fejlemények is.Tavalyaz előző évhez képest - közölte az adatokat lapunkkal a KSH. Ez emelte 10% fölé a dolgozói szegénységben élők arányát, igazán nagyot 2014-ben ugrott a ráta, akkor 9,3%-ra emelkedett a dolgozói szegénységben élők aránya az előző évi 6,7%-ról.Az elmúlt évek folyamatai nem számítanak meglepetésnek annak tükrében, hogy a közfoglalkoztatottak létszáma folyamatosan növekedett, akiknek a jövedelme jóval a medián 60%-a alatt volt. A közfoglalkoztatottak keresete tavaly nettó 52 500 forint volt, így keresete alapján garantált, hogy aki közfoglalkoztatásban vesz részt, az statisztikailag a "dolgozói szegénység" kategóriába beleesik. Tavaly a havi szegénységi küszöb egy fős háztartás esetén 77 700 forint volt, a két felnőttből és két gyermekből álló háztartásnál pedig 163 ezer forint kellett, hogy egy család ne számítson szegénynek.Az adatok alapján az látszik, hogy a társadalmi juttatások sem javítanak ezen. Azonban fontos kiemelni, hogy a közfoglalkoztatottak korábban munkanélküliek voltak, így szinte biztosan abban az időszakban is szegénynek számítottak - csak nem dolgoztak, így nem fértek bele a "dolgozói szegénység" kategóriába.2011 óta gyakorlatilag nem állt meg a növekedés, vagyis. Ez pedig a hozzáadott érték szempontjából is kedvezőtlen jel. Aki a minimálbért vitte haza tavaly (73 800 forint), vagy annál csak valamivel többet, az szintén jó eséllyel beleesett a dolgozói szegénységbe.Ezzel együtt továbbra is igaz, hogy az elszegényedés kockázatát a legnagyobb mértékben a munka hiánya növeli, minden második munkanélküli ugyanis a (jövedelemi) szegények közé tartozott 2016-ban. A dolgozók közül a részmunkaidőben foglalkoztatottak szegénységi aránya 17,5, a teljes munkaidőben foglalkoztatottaké 9,5% volt.A közfoglalkoztatás egyébként más módon is befolyásolja a szegénységi statisztikát. Az EU-ban elterjedt, szegénységnek vagy társadalmi kirekesztettségnek a kockázatát mérő mutatószám a szegénység három dimenzióját vizsgálja. Egyrészt, hogy valaki részesül-e az alapvető anyagi javak döntő többségéből (súlyos anyagi depriváció), másrészt, hogy elegendő jövedelme van-e (a medián 60%-a, ez a relatív jövedelmi szegénység), harmadrészt pedig az, hogy mennyi időt töltenek munkával az emberek.(A legalább egy kategóriában érintettek a "szegénység vagy kirekesztés" kockázatának kitettek.)A tendenciák az alábbi grafikonon láthatóak:

Tavaly 114 ezer fő, vagyis 1,2% volt az, akit mindhárom dimenzió érintett. Ez az arány 2014-ben még 3% volt, egy évvel korábban pedig az 5%-ot súrolta.

Részben a közfoglalkoztatás elmúlt években látott emelkedése miatt csökkent azok száma, akik olyan háztartásban élnek, amely "alacsony munkaintenzitású". Részben

Vagyis, attól még, hogy a közfoglalkoztatottak dolgozónak számítanak (és ezzel kikerülnek a munkaszegénységből) minden bizonnyal még mindig mélyszegénységben élnek. Ezzel pedig a 114 ezres számnak igazából a duplája, vagy még nagyobb lehet a mélyszegénységben élők száma.

Változó módszertan A magyarok 14,5%-a él "súlyos anyagi deprivációban" - tudtuk meg a KSH 2016-ra vonatkozó adataiból. Az Eurostat néhány nappal később közzétett adatai viszont már 31,9%-ra tette a "súlyos anyagi és társadalmi deprivációban élők" arányát, igaz, azt 2015-re. Arra az évre a KSH-adat 16,2% volt. Az adatok értelmezése kapcsán érdemes kiemelni, hogy a KSH még egy korábbi módszertannal számolt, míg az Eurostat újjal. A KSH lapunkkal közölte: az Európai Bizottság 2014-ben megkezdte a súlyos anyagi deprivációban élők mutatószámának megújítását, a már nem releváns tételek (mosógép hiánya; mobiltelefon hiánya; színes televízió hiánya) elhagyását, illetve új tételek beemelését (az elhasznált bútorok cseréje; az elhordott ruhák lecserélése újakra; két pár cipő, a saját méretében; hetente egy kevés pénz nem létszükségleti kiadásokra; rendszeres kikapcsolódás; havonta egyszer egy étel vagy ital elfogyasztása barátokkal, családdal; internet). A "súlyos anyagi és társadalmi deprivációban élők aránya" így a hivatal szerint a korábbinál lényegesen tágabb körben határozza meg a depriváció jellemzőit, viszont még nem része a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettekre vonatkozó mutatónak, és még nem része az EU tagállamok hivatalos statisztikájának sem. Az Eurostat adatai alapján azonban összességében már most összehasonlítható módon láthatjuk, hogy az új, a 21. századhoz jobban alkalmazkodó számítás alapján EU-s összevetésben Magyarországon a 4. legmagasabb azok aránya, akik súlyos anyagi és társadalmi deprivációban élnek.

Miközben az anyagi javakból való ellátottság növekedését és a jövedelemi szegénység csökkenését valós piaci, a makrogazdasági folyamatokkal összefüggő tendenciának tekintjük, addigElfogadjuk, hogyMásképp fogalmazva, akár 200 ezren is lehetnek azok, akik statisztikailag kikerültek a mélyszegénységből (mert a szegénység 3 dimenziója közül már csak 2 érintheti őket), ugyanakkor azt sejtjük, hogy döntő többségük, talán szinte egészük valójában továbbra is mélyszegénységben él.Igaz, a relatív jövedelmi szegénységben és a súlyos anyagi deprivációban élőké száma jelentősen csökkent. Ez azonban inkább a középosztályt érinthette, hiszen részben olyan anyagi javakról van szó (pl. éves nyaralás, váratlan kiadások fedezése, személygépkocsi birtoklása), amelyek nem fedezhetőek közfoglalkoztatásból származó jövedelemből.