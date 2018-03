Veszélyben Magyarország csendes sikersztorija: hónapokba telik egy állás betöltése

Egyre nehezebb a toborzás, de mennyire nagy a baj?

érezhetően növekszik a nyitott pozíciók betöltéséhez szükséges idő;

a központok által szívesen foglalkoztatott, nyelveket beszélő, képzett fiatalok előtt egyre több vonzó lehetőség szippanthatja el, köztük a külföldi munkavállalás.

Mi az, hogy SSC?

Az SSC az angol Shared Service Center rövidítése, amelyet magyarul szolgáltató-központnak hívunk. Jellemzően multinacionális cégek kiszervezett egységei: ha egy multi több tíz európai országban van jelen, bizonyos folyamatokat (például beszerzés, számvitel, ügyfélszolgálat, IT szolgáltatások, HR) összehangol és földrajzilag egy helyre gyűjt. Ezzel nemcsak a költségei csökkennek jelentősen, hanem a támogató funkciók működése is hatékonyabbá válik. Az SSC-k klasszikusan háttértevékenységeket (adminisztráció, ügyfélszolgálat) látnak el, de egyre több összetett szolgáltató-központ jön létre, amelyek az üzleti folyamatok egy részével is foglalkoznak, köztük döntéstámogatással és üzleti elemzéssel. Utóbbiak inkább a Business Support Center vagy Busines Services Center (BSC), esetleg a még újabb Global Business Services (GBS) megnevezést használják az SSC helyett.

Változik a szektor, de még mindig sok az előítélet

az első szinten főleg adminisztratív feladatok vannak;

a második szinten az SSC-k belső hatékonyságra törekszenek és permanensen fejlesztik a folyamataikat;

a harmadik szinten pedig a központ üzletileg is képes hozzáadott értéket teremteni, vagyis már üzleti partner, ahol van beszerzés, értékesítés, üzletfejlesztés is.

A HOA 2016-ban 46 ezerre becsülte a magyarországi központokban dolgozó munkavállalók számát, 2018 januárjában pedig már 52-53 ezer főre. A szektor szereplői pedig egyöntetűen további növekedéssel, illetve nagyobb hozzáadott értékű feladatok delegálásával számolnak az idei évre.

Magyarországon már több mint 100 vállalat működtet szolgáltató-központot (Shared Service Center - SSC): a tavalyi évben a hazai SSC-munkavállalók száma pedig átlépte az 50 ezer főt, és az idei évben további bővülésre számítanak a szektor szereplői - tudta meg a Portfolio a(Hungarian Service and Outsourcing Association, a továbbiakban HOA). A növekedésnek azonban gátat szabhat a munkaerőhiány:Körképünkből kiderül, hogy a legnagyobb piaci szereplők mennyire látják súlyosnak a helyzetet, és milyen lépéseket tesznek, hogy a fiatal tehetségek náluk akarjanak dolgozni.A kilencvenes évek elején jelentek meg a szektor első képviselői (HP, IBM), ma pedig szinte önálló iparágról beszélünk, saját szabályokkal, folyamatokkal és bevált gyakorlatokkal. Fontos változás , hogy az utóbbi években növekedett a magas hozzáadott értékű feladatok aránya: a munkák harmada pénzügy-számvitelről szól, míg a help-desk és az ügyfélszolgálat szerepe visszaszorult. A Vodafone Hungary sajtóosztálya kérdésünkre elmondta, hogy az SSC-knek van egy természetes evolúciója, amiből az alábbi 3 fejlődési stádium következik:Bár egyre több hazai SSC éri el a harmadik szintet, a legtöbb piaci szereplő úgy látja, hogy még mindig rengeteg negatív sztereotípia kapcsolódik a szektorhoz, ami ennek ellenére évről évre növekszik és egyre több embert foglalkoztat Magyarországon.ügyvezető igazgató szerint Magyarországon már egyértelműen érett fázisba lépett az ágazat, és a további fejlődés érdekében minél kedvezőbb körülményeket kell teremteni, hiszen a régióban növekszik a verseny - például Litvánia is egyre népszerűbb SSC-célpont. A szervezet már dolgozik azon, hogy a KSH-val külön rendszert alakítsanak ki a szektor alapos mérésére, illetve iparági brandinggel, oktatással és az automatizálás előmozdításával igyekszik fejleszteni az ágazatot, a 3 területen létrehozott munkacsoportokkal.

Tényleg aggasztó a munkaerőhiány?

Még egyáltalán nem tartunk ott, hogy a szereplők csak egymástól tudják elszívni a munkaerőt. Arról van szó, hogy a toborzás nehezebb lett, bizonyos szakemberek - például senior fejlesztők, etikus hackerek, illetve németül, hollandul vagy északi nyelveken jól beszélők - után hosszabb ideig kell kutatni, mint néhány évvel ezelőtt, de a növekedési projektek többsége ettől még megvalósul

Ezeket az állásokat a legnehezebb betölteni

ritka - a szláv és a skandináv - nyelveket beszélők megtalálása, a nem megfelelő szintű nyelvismeret, illetve a nyelvtudás és a szakmai tudás szükséges kombinációjának hiánya. A HOA tavalyi felmérésében megkérdezett cégek 59%-ánál leggyakrabban a nyelvtudás hiánya okoz nehézséget a pozíciók betöltésében. Ezen belül a legproblémásabb területek amegtalálása, a, illetve a

Bizonyos pozíciókban, amelyek speciális szaktudást és nyelvi kompetenciákat igényelnek, tapasztalható némi nehézség, de ez nem feltétlenül a munkaerőhiánnyal függ össze, hanem az adott pozíció komplexitásával. Jó példa lehet erre egy hollandul beszélő adószakértő

A nemzetközi nagyvállalatok láthatóan kedvelik Magyarországot, az elmúlt 1-2 évben is több szolgáltatóközpont létesítését jelentették be, vagy kezdték meg. A BP (British Petrol) például nemrég Szegeden is létesített központot (budapesti SSC-je mellé), tavaly a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock jelentette be egy innovációs- és szolgáltatóközpont létrehozását Budapesten, illetve a Cushman & Wakefield nemzetközi ingatlantanácsadó is Budapestet választotta Portfolio Services Center (PSC) részlegének új helyszínéül.Bár a cégek folyamatos magyarországi terjeszkedése miatt is növekszik a verseny a munkavállalókért, a munkaerőhiány egyelőre leginkább abban érezhető, hogy, amely egyébként minimális csökkenést jelent a tavalyi 50-hez képest - mondta el a HOA ügyvezetője.- véli(GWS Hub) ügyvezető igazgatója, aki szerint az új szereplők folyamatos megjelenése is bizonyítja, hogy egyelőre nincs komoly baj.Az SSC-knél a nyelvtudás kardinális kérdés, hiszen összesen több mint 20 nyelven végeznek munkát a hazai központokban. A legfontosabb nyelvek az angol és a német, de a francia, az olasz, a spanyol, a holland, az orosz és a portugál is benne vannak a top 10-ben.Az-től (ITSH) megtudtuk, hogy mivel az IKT az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, és a német anyavállalat is egyre komplexebb projekteket bíz a magyarországi központra, a nagyfokú szaktudást igénylő informatikusok iránt is növekszik a kereslet a cég részéről. Aésbetöltése esetében például a keresési idő akár a 3 hónapot is meghaladhatja.- tudta meg a Portfolio asajtóosztályától.is hasonló tendenciáról számol be: a budapesti szolgáltatóközpontba folyamatosan keresnek embereket, egyelőre sikeresen, de ők is úgy látják, hogy egyre aktívabban kell keresni, és megnőtt egyes pozíciók betöltésének ideje, főként aérzik a tapasztalt szakemberek hiányát.