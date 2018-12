Katasztrofális háború robbanhat ki a nagyhatalmak között - Oroszország vagy az USA lép először?

Az oroszok új rakétarendszere konkrét fenyegetést jelent

Donald Trump amerikai elnök október végén jelentette be, hogy az Egyesült Államok felmondja a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló megállapodást (INF), mivel Oroszország megsértette az 1987-ben aláírt egyezményt.A NATO konkrétan arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország bizonyíthatóan új rakétarendszert fejlesztett ki és hozott létre, amely teljes mértékben megsérti a kulcsfontosságú szerződést, amely 30 éven át őrizte a NATO, partnerországai és az egész világ biztonságát.Ezzel kapcsolatban a NATO-tagországok külügyminisztereinek tanácskozásán tartózkodó Mike Pompeo korábban kijelentette: Oroszország a 9M729 Novator (amerikai besorolás szerint SSC-8) jelzéssel ismert, földi indítású, közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépekből több ütegre valót fejlesztett ki. Az amerikai álláspont szerint ez megsérti a szerződést.- hangsúlyozta az amerikai diplomácia vezetője.A fenti eseményekkel kapcsolatban Kis-Benedek József az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában kijelentette, úgy látszik, hogy Oroszország harminc év után felmondja a Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov szovjet államfő által kötött megállapodást.A biztonságpolitikai szekértő elmondta: tény, hogy Oroszország a megállapodás szerint túl nagy hatótávolságú fegyvert állított fel. A kihelyezett SSC-8 típusú rakétarendszernek 2500 kilométer a lőtávolsága, ami azt jelenti,A szakértő arra is kitért, hogy helyes döntésnek tartja Magyarország növekvő koszovói és afganisztáni szerepvállalását. A magyar katonák számára hamarosan végett ér a ciprusi misszió, de a felszabaduló kapacitást ismét felajánlja Magyarország a NATO számára, ezzel is tartva magát választott politikájához, a nyugat-balkán védelméhez.