Kész a Brexit-szöveg, mégis a káosz határára jutott az Egyesült Királyság!

Ha viszont May mégis megpróbálkozik annak a kilépési szövegnek az utólagos parlamenti elfogadtatásával (ez kötelező számára), ami most az asztalon van, de nem lesz meg a 320 szavazat, akkor káosz-közeli helyzet áll elő az Egyesült Királyságban. Nem lehet majd ugyanis tudni, hogy milyen irányt vesznek a folyamatok: a.) parlamenti elfogadás nélkül, így kvázi érvényes megállapodás nélkül esik ki jövő március végén az EU-ból, b.) May lemond, de megpróbálja a Konzervatív Párt választások nélkül egy új vezetővel tovább vinni a folyamatot, c.) May lemond és előrehozott választások lesznek, amelyet valószínűleg a Munkáspárt nyerne, és így ő venné át a Brexit-tárgyalások vezetését, d.) esetleg új népszavazás kiírására kerülne sor, ahol legalább 2-3 kérdést tennének fel az embereknek.

Még tovább nőtt a nyomás Theresa May kormányfőre, mert a hétvégi híráramlás szerint nemcsak pártján belül, hanem(viszonylag szoros kapcsolat maradjon az EU-val a kilépés után). Múlt pénteken egyébként le is mondott Jo Johnson miniszter (Boris Johnson volt külügyminiszter testvére), mert szerinte az újabb népszavazás lenne a megfelelő irány a May által vitt, általa erősen kritizált irány helyett.Továbbra is az egyik legfőbb ütközőpont mind az EU-brit viszonylatban, mind a brit politikán belül az, hogy, azaz hogyan lehet azt elérni, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével hogyan ne álljon újra fel fizikai határellenőrzés az északír-ír határszakaszon. A brit kormány végső esetben átmeneti időre belemenne abba az EU által jobb híján akár tartósan javasolt felállásba, hogy az északír terület maradjon Brüsszel fennhatósága alatt (vámbeszedés). Az északír terület és az Egyesült Királyság többi része közötti szabályozói oldali különbségtétel azonbanNemcsak emiatt erősen kérdéses, hogy May a végső Brexit-szövegről meg tudja-e szerezni a legalább 320 szavazatot az alsóházban, hanem mind saját pártján, mind ellenzéki oldalról erős támadások alatt áll.Mivel ezt a belpolitikai káoszt ésA Financial Times hétfő délután arról számolt be, hogy Michel Barnier, uniós Brexit-ügyi főtárgyaló az Európai Tanács mai ülésén azt közölte az EU27-miniszterekkel, hogyés hogy May meg tudja-e szerezni legalább saját kormánya kellő támogatását a keddi kormányülésen a szöveghez. Az is kérdés, hogy egy előzetes felmérés nyomán megszavazná-e majd a brit alsóház a végső szöveget. Ha az előzetes felmérés alapján igen, akkor, ahol az állam- és kormányfők a végső szöveg mellett a kilépés utáni együttműködés kereteire is politikai felhatalmazást adnának.Ha ez mégsem jönne össze ilyen gyorsan, akkorés ha azt látja a brit kormány és az EU, hogy van esély a brit parlamenti elfogadásra, akkor a nagy alku hivatalos megkötésére a decemberi EU-csúcson sor is kerülne. Ha viszont mindez ábránd, mert a 320 támogató szavazat nem jön össze Maynek a brit alsóházban, akkor a fent már jelzett négy lehetséges forgatókönyv valamelyike felé sodródik a helyzet.A font a hétvégi híráramlásra (nem lesz meg Maynek a parlamenti többség, no-deal Brexit felé sodródik a helyzet) kis gyengüléssel nyitott hétfő hajnalban, majd Barnier hétfő délutáni kijelentésére rögtön erősödni tudott valamelyest. Az euró/font hajnalban 0,8770-ig emelkedett, majd a friss fejleményre, a no-deal Brexit esélyének csökkenésére 0,8720-ig ugrott. A Reuters múlt heti elemzői felmérése egyébként 25%-ra tette a no-deal Brexit esélyét.