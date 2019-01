Kiadták a figyelmeztetést Magyarországon: megint támad a hó

A meteorológiai előrejelzések alapján kedden újabb jelentős havazás várható, a Balaton-Budapest-Nyíregyháza vonaltól délre - dél felé növekvő mennyiségben - hozzávetőleg l-12 cm hó valószínű. Szerdára a havazás északra is átterjedhet, szerda délutánig 1-10 cm hó is hullhat, ekkor a több hó az ország középső sávjában és északi részén várható. Csütörtökön és szombaton szórványosan, pénteken több helyen várható csapadék, nyugaton inkább hó, keleten vegyes halmazállapotú csapadék, de a csapadék formája, mennyisége és a hó megmaradása - mediterrán ciklonról lévén szó - egyelőre még bizonytalan - olvasható a Magyar Közút hétfői közleményében.A közútkezelő munkatársai a következő napokban is 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint ütemezetten végzik, először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsony forgalmú bekötőutakon végzik el. A lehetséges helyszíneken a megelőző, úgynevezett preventív sószórási munkákról is gondoskodnak a szakemberek.A társaság a 32 ezer kilométeres országos közúthálózatra mintegy 800 munkagéppel rendelkezik a téli időszakban. Egy-egy munkagépre körülbelül 40-50 kilométernyi út jut, ekkora útszakaszon a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák a beavatkozástól és az időjárási helyzettől függően 2-5 órát vesznek igénybe. Ennyi idő alatt folyamatos havazás esetén újra téliesebb útviszonyok alakulhatnak ki, ami újabb és újabb beavatkozásokat igényel mindaddig, amíg a havazás nem áll el. Vagyis a társaság folyamatos és ütemezett munkavégzése mellett is fel kell készülniük az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén időszakosan téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak az országos közúthálózaton is, így egyes esetekben szükségük lesz a nyári időjárási viszonyok között megszokott utazási sebességük mérséklésére - hívják fel a figyelmet.