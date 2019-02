Kiderült, hogyan lopják még jobban szét a kivéreztetett országot az összeomlás előtt

2018 januárjában egy török vállalat 41 millió dollár értékben importált aranyat Venezuelából, amire ötven éve nem volt példa a két ország között. Ennek ellenére akkor még senkinek sem tűnt fel a szokatlan kereskedelmi tranzakció. A következő hónapban viszont a kapcsolat folytatódott, a Sadres nevű vállalat újabb 100 millió dollárért vett aranyat.Egészen tavaly novemberig nem is volt semmi probléma, akkor azonban Donald Trump amerikai elnök rendeletben jelentette be, hogy szankciókkal sújtja azokat, akik a venezuelai arannyal kereskednek. Addigra azonban a Sadres már 900 millió dollár értékben importált nemesfémet. Nem is rossz ez egy olyan cégtől, melyet mindössze egymillió dolláros tőkével alapítottak.A kiskaput az amerikaiak novemberben bezárták, de a jelek szerint Törökország és Venezuela továbbra is üzletelnek. Erdogan török elnök például az év végén Caracasba utazott, ahol bemutatta Madurónak az egyik legnagyobb török aranyfinomító cég vezérét. Januárban pedig a venezuelai elnök egyik ismert szövetségese viszonozta a látogatást.A dolog érdekessége, hogy Törökország nem először fekszik keresztbe az amerikai érdekeknek, közben viszont Donald Trump szeretné élénkíteni a két ország kereskedelmi kapcsolatait, így eddig sok dolgot elnézett a törököknek.