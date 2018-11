Kiderült: kamuzik Észak-Korea a nukleáris leszerelésről

Phenjan a nukleáris leszerelés jegyében azt ígérte, hogy lebontja a Dongcsang-riben található létesítmény rakétahajtómű-kísérleti részét és kilövőállását. A 38 North szerint az október végén készült friss műholdfelvételek arról tanúskodnak, hogy augusztus óta nem történt további bontás a központban. A lap szerint egy raktár tetején új berendezést is elhelyeztek, vélhetően egy szellőztetőt.Észak-Korea és az Egyesült Államok Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető nyári csúcstalálkozója óta rendszeresen egyeztet, miután Phenjan - határidő nélkül - elkötelezte magát az Koreai-félsziget nukleáris leszerelése mellett. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter e heti megbeszéléseit viszont váratlanul lemondták.Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet ezzel párhuzamosan New Yorkban arról beszélt, hogy a megbeszéléseket azért halasztották el, mert Észak-Korea nem készült fel rájuk. A diplomata szerint Washington és Phenjan viszonya jelenleg szívélyesnek mondható. Haley az ENSZ BT ülése után arról is beszélt, hogy Oroszország az Észak-Koreát sújtó szankciók lazítását akarja elérni, de Washington ezt nem fogja megengedni.