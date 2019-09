Kína meghátrált a kereskedelmi háborúban

A globális gazdaság problémái és a geopolitikai változások is a Budapest Economic Forum 2019 központi témái lesznek. ÁTTEKINTÉS

"a megbeszélendő probléma az 550 milliárd dollárnyi kínai export értékű vámok eltörlése, ami megakadályozhatná a kereskedelmi háború további romlását."

Sok kérdést vethet fel, hogy Kína vajon miért tartózkodott keményebb kereskedelmi lépések meghozatalától, főleg annak fényében, hogy az ő augusztus 23. bejelentett vámjukra Trump nagyon kemény vámemelésekkel válaszolt. A tények azt mutatják, hogy a most vasárnap életbe lépett vámok nem terjednek ki az augusztusban bejelentett 5000 amerikai exporttermékre, hanem csupán ezek a harmadát teszi ki.A szállítmányozásra viszont így is komoly hatása volt mindkét vámemelés bejelentésének. A Panjiva ellátáslánc elemző cég szerint a szeptember 1-re tervezett termékek exportszállítmányozása éves alapon 15,2 százalékkal esett vissza.Kína hajlik a megállapodásra. Gao Feng, kereskedelmi minisztérium szóvivője úgy fogalmazott, hogyKína (az Egyesült Államokhoz hasonlóan) gyakorta kemény hangnemet ütött meg nyilatkozataiban, miszerint nem érzik meg vámok hatását, és az USA kereskedelmi agressziója nem félemlítik meg őket. A Kínai Kommunista Párt befolyáskörében számon tartott People's Daily úgy fogalmazott, hogy "A nagy vámbüntetés nem tud alávágni a kínai fejlődésnek,". Ezek a megállapítások igaznak bizonyulhatnak annak fényében, hogy a kínai kormány erős támogatásokat nyújt a kínai cégek számára, akiket a vámok esetenként kiszorítanának az amerikai piacokról. E lépések közé tartozik a megnövekedett kormányzati támogatás, az USA-n kívül kereskedelmi csatornák tágabbra nyitása (pl. a "Belt and Road Initiative"-en keresztül) vagy akár adó- illetve költségcsökkentésekkel.Elemzők rámutatnak, hogy a kereskedelmi háború nem fog egyhamar véget érni, és Kína is arra készül, hogy sokáig elhúzódik a konfliktus. Mind Amerika, mind Kína a kivárás stratégiáját választja, amiről itt írtunk részletesebben, hogy miért. Ugyan az export egy fontos tényező a kínai gazdaságban, viszont a kínai gazdasági növekedést sokkal inkább a belső piac stimulálja. Ezzel együtt hosszabb ideje erősödik a gyanú, hogy a kínai gazdaság növekedése elmarad a hivatalos GDP-statisztikában közölt mértéktől.A fogyasztás és az infrastrukturális befektetések nagyobb hangsúlyt kapnak a kínai gazdaság növekedési pályáján. Mégis a világ arra figyel, hogy mikorra oldódik meg végre a konfliktus, mert ha továbbra is fenn fog állni a probléma, akkor az akár az egész világ ipari termékláncára is hatással lesz.