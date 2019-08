Kína új frontot nyitott a kereskedelmi háborúban

Kína és Európa nagyban játssza a valutamanipulációs játékot és közben pénzt pumpál a saját rendszerébe, hogy versenyképes legyen az Egyesült Államokkal

A kereskedelmi háború új fejezete a devizaháború lehet - legalábbis nagyot nőtt az esélye ennek azt követően, hogy a People Bank of China (PBoC) eltolta a jüan árfolyamsávját. Donald Trump amerikai elnök már korábban többször is valutamanipulátornak nevezte Kínát, sőt, még az eurózónát is, amiért szerinte azért tesz lépéseket a kínai és az euróövezeti jegybank, hogy gyengítse saját devizáját.- írta mikroblogjában az amerikai elnök július elején. Akkor azt is hozzátette: "ezzel szembe kell szállnunk, vagy továbbra is csak bábok leszünk, akik leülnek és udvariasan végignézik, ahogyan más országok eljátsszák a kis játékaikat, ahogyan éveken keresztül tették". (Azóta egyébként az amerikai Fed csökkentette a kamatot, sokak szerint Trump nyomására, amelynek hatására esett a dollár.)Trumpnak nem kellett sokáig várnia, hogy részben igazolva lássa valutamanipulációs nézeteit. A kínai jegybak döntése értelmében (a naponta meghatározott fixing értelmében) ugyanis a jüan jelentős gyengülést tudott elszenvedni a mai kereskedésben, és 11 éves mélypontra zuhant a dollárral szemben.Kína központi bankja azzal indokolta a jüan esését, hogy ez volt az első válasz Donald Trump "egyoldalú intézkedéseire". A PBoC arra célzott, hogy Trump a múlt héten váratlanul felrúgta a tűzszünetet, és újabb vámokat vetett ki Kínára, amelyek szeptembertől érvényesek. Ez 10%-os büntetővám lesz, amely 300 milliárd dollár értékű kínai árut érint, és eddig nem terhelte azokat vám.Elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a kínai gazdaság lassulásának elkerülése érdekében a döntéshozóknak lépéseket kell tenniük, és a valuta leértékelése erre alkalmas lehet. A kínai exportot segíti a leértékelés, ezzel stabilizálódhat a külpiacra termelő vállalatok nyereségtermelő-képessége.A több mint 1%-os esés hatására 7-es szint fölé került a dollár/jüan jegyzés, amely a Capital Economics elemzője szerint ez azt jelzi, hogy feladták a kereskedelmi megállapodás reményét. A Mizuho Bank elemzői úgy látják, hogy a PBoC zöld utat adott a jüan további gyengüléséhez.

A legtöbb elemzői kommentár szerint ezzel fokozódott a feszültség az USA és Kína között - amelynek hatására hétfőn világszerte zuhannak a tőzsdék -, és a jüan további gyengülése kiválthatja az amerikai vezetés haragját.

A Capital Economics úgy véli, hogy Trumpot feldühíthette, hogy a BPoC a kínai jüan árfolyamának alakulását összekapcsolta a kereskedelmi konfliktussal.Kína már nem csak válaszcsapást mér az USA-ra azzal, hogy ő is vámot vet ki, illetve nem csak fiskális és monetáris élénkítést hajt végre, hogy stabilizálja a gazdaságát, hanem az árfolyamot is nyíltan használja gazdaságának támogatása érdekében. AZ ING szerintA Salter Brothers Asset Management szakértői kommentárjukban úgy fogalmaznak, hogy negatív fordulatot vett a kereskedelmi háború, amely immár valutaháborúvá vált.