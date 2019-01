Kiszivárgott: elhalaszthatják a Brexitet

Ha tehát a jövő keddi brit parlamenti szavazási kudarc után tényleg afelé haladnak tovább a folyamatok, hogy a brit kormány kérvényezi az 50-es cikk szerinti kétéves határidő kinyújtását, akkor az legfeljebb néhány hetes kinyújtást takarhat jelen tudásunk szerint és a kérvényre várhatóan különösebb aggály nélkül rábólintanak majd az EU vezetői.

A brit kormány 2017. március 29-én nyújtotta be az EU illetékeseinek azt a levelet, amellyel kezdetét vette az uniós alapszerződés 50. cikke szerint a kilépésre biztosított 2 éves határidő. Így tehát már csak 2,5 hónap van hátra a brit kilépés jogi bekövetkezéséig. Mivel továbbra is nagyon esélyes, hogy, azaz el kellene halasztani március 29-hez képest a Brexit bekövetkeztét.Ennek lenyomatát tartalmazza a ma reggeli The Telegraph-értesülés (kiszivárogtatás), miszerintA brit kormány mai ülése előtti és utáni brit kijelentések szerint, nem ez az ő forgatókönyvük, azaz a Brexit március 29-én meg fog történni.A 2 éves időintervallum megnyújtásához a szabályok szerint az szükséges, hogy a brit kormány hivatalosan kérvényezze ezt (noha Theresa May brit kormányfő ezt eddig mereven elutasította, de a jövő keddi szavazási kudarc új helyzetet teremthet) és az EU 27 másik állam- és kormányfője egy EU-csúcson egyhangúan jóváhagyja azt. Korábban is felmerült már ez az esetleges forgatókönyv a brit politikai patthelyzet láttán (bár ez semmire sem megoldás, csak időnyerésre), de többen is azt hangsúlyozták akkoriban, hogy, így ahhoz, hogy a mostani összetételű Európai Parlament még ratifikálni tudja a brit kilépési szerződést, legkésőbb április végéig szükség van egy végső szövegre (és még a 27 másik tagállami parlamentnek is gyorsan ratifikálnia kell a Brexit-megállapodást, mielőtt a britek tényleg kilépnek).Ezen pár hét alatt feltehetően tisztul még kicsit a kép, hogy valójában milyen irányba is akar haladni Nagy-Britannia a belpolitikai káoszból (lemond-e Theresa May és ki lenne az utódja, lesz-e esetleg előrehozott választás, vagy újabb népszavazás a Brexitről, esetleg kialakul valamiféle hallgatólagos konszenzus arról, hogy egy Brüsszellel korlátozottan újratárgyalandó Brexit-megállapodásban a vámunió és a közös piac kérdéseihez hogyan áll az ország, stb.).Állítólag ugyanis Theresa May továbbra is azon dolgozik, hogy további garanciákat tudjon csatolni a tavaly novemberben kialkudott Brexit-megállapodáshoz és, így megállapodással lépni Nagy-Britannia valamikor tavasszal az EU-ból, nem pedig anélkül. A Reuters emlékeztet rá, hogy a Goldman Sachs elemzői arra számítanak: az első szavazás elbukik majd a brit alsóházban, de egy közel azonos tartalmú (módosító indítványokkal kiegészített) másik kilépési megállapodásra már rá fog bólintani a képviselők többsége.Az egyébként a hétfői fejlemények alapján is egyértelmű (több mint 200 kormánypárti és ellenzéki képviselő adta összesen írásba), hogyés ugyanez a hivatalos érdeke és törekvése az Európai Bizottságnak, illetve a többi nagy tagállamnak is.